Änderung des Bauantrags : Stillstand auf der Tesla-Baustelle

Fabrikbau mit Hindernissen: Das abgeholzte Tesla-Gelände in Brandenburg Bild: Matthias Lüdecke

Bislang halten sowohl das Unternehmen als auch die Politik an dem Zeitplan für die Fabrik in Grünheide fest. Doch dort gibt es neben Corona noch ein weiteres Problem: Der märkische Sandboden kann die Fabrik nicht in der bisher geplanten Form tragen.