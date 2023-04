Aktualisiert am

New York

Rückschlag für VW und BMW in den USA

Steuergutschriften : Rückschlag für VW und BMW in den USA

Ein ID.4 lädt in einer Garage in Baltimore. Bild: Reuters

Die deutschen Autohersteller Volkswagen und BMW haben in den USA einen Rückschlag erlitten: Ihre Modelle sind aus den Listen von Autos herausgefallen, die sich im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act (IRA) für Steuergutschriften qualifizieren, während Fahrzeuge amerikanischer Konkurrenten wie Tesla, General Motors und Ford weiter darauf vertreten sind. Das im vergangenen Jahr verabschiedete Gesetzespaket sieht Steuergutschriften von bis zu 7500 Dollar beim Kauf von Elektroautos vor. Grundvoraussetzung dafür ist es, dass die Fahrzeuge in den USA produziert werden.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Das galt auch für einige Modelle von VW und BMW, die bislang auch in Genuss der vollen Gutschriften kamen – etwa den ID.4 von VW. Daneben müssen aber auch für die Batterien Anforderungen erfüllt sein. Die Hälfte der maximalen Gutschrift, 3750 Dollar, soll es geben, wenn ein bestimmter Anteil wichtiger Mineralien in den Batterien aus den USA kommt oder einem Land, mit dem ein Freihandelsabkommen besteht. Die andere Hälfte gibt es, wenn technische Komponenten des Batteriesystems in Amerika gefertigt oder montiert werden.

Mehr zum Thema 1/

In der neuen Liste bekommen einige Modelle weiter die volle Gutschrift, darunter Versionen des Model 3 und des Model Y von Tesla oder der Chevrolet Bolt von GM. Andere qualifizieren sich für die Hälfte des Betrages, und für eine Reihe anderer Modelle gibt es nichts mehr. Neben VW und BMW trifft es zum Beispiel auch noch Nissan. VW zeigte sich in einer Stellungnahme zuversichtlich, dass dies nur vorübergehend ist. Das Unternehmen sagte, es sei „ziemlich optimistisch“, dass der ID.4 sich für die Steuergutschrift qualifizieren werde. Das Unternehmen warte noch auf „Dokumentation“ eines Zulieferers.