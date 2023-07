Stellantis-Chef Tavares : „Wird von Musk dasselbe verlangt?“

Carlos Tavares nimmt selten ein Blatt vor den Mund. In regelmäßigen Abständen warnt der Chef des nach Umsatz drittgrößten Autoherstellers der Welt Stellantis vor den Kosten und Risiken der politisch forcierten Antriebswende. „Das größte Problem der Elektrifizierung ist die Erschwinglichkeit für die Mittelschicht“, sagte er unlängst. Hinzu komme als zweite große Herausforderung der Antriebswende die harte Konkurrenz mit Autoherstellern aus China und den USA. Die Europäer müssten sich mächtig ins Zeug legen, um bei der Produktion von Elektroautos wettbewerbsfähig zu bleiben, mahnte Tavares wiederholt.

Entschieden setzt sich der Portugiese deshalb dagegen zur Wehr, bei der Standortwahl auf politische Wünsche Rücksicht zu nehmen. Doch damit macht er sich vor allem in Paris wenig Freunde. Denn schon seit Wochen appelliert die dortige Regierung an Stellantis, Anfang 2021 hervorgegangen aus der Fusion der französischen PSA-Gruppe mit dem italienisch-nordamerikanischen FCA-Konzern, die Produktion des vollelektrischen Kleinwagens Peugeot 208 nach Frankreich zu verlagern. Bislang soll er genauso wie der vollelektrische Kleinwagen Opel Corsa in Saragossa in Spanien gefertigt werden.