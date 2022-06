Nach der Zinswende : Neue Zeitrechnung auch für Controller

Aktualisiert am

Die Zinswende und die Inflation verändern die Bilanzen der Unternehmen erheblich. Ein Blick auf Firmenwerte, Pensionsrückstellungen und Immobilienportfolios tut Not.

Wichtiger Posten: Der Autozulieferer Continental gehört zu den Dax-Unternehmen mit dem größten Anteil der Pensionsrückstellungen an der Bilanzsumme. Bild: dpa

Der von der Europäischen Zentralbank kürzlich für Juli angekündigte Zinsschritt sowie anschließende weitere Erhöhungen werden natürlich auch für die Unternehmenswelt Folgen haben. Mit Blick auf die Bilanzen betrifft das in erster Linie die Geschäfts- und Firmenwerte, Immobilienportfolios, Pensionsrückstellungen – sowie die Schulden. Denn sie alle hängen am Zins. Ob die Folgen positiv oder negativ sind, unterscheidet sich aber von Fall zu Fall, denn die Wechselwirkungen sind komplex, und nicht allein der Zins spielt eine Rolle. Auch die hohe Inflation macht sich zunehmend bemerkbar. Schließlich kommt es darauf an, ob Bilanzen nach deutschem Handelsrecht aufgestellt werden oder nach den internationalen IFRS-Regeln. Womit ist für einzelne Posten zu rechnen?

In den Bilanzen von Dax-Unternehmen stehen weit höhere Firmenwerte als im internationalen Durchschnitt, zeigt eine im Mai veröffentlichte Studie von Christof Schürmann, Analyst beim Flossbach von Storch Research Institute. „Steigende Zinsen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Dax-Unternehmen ihre hohen Firmenwerte nach unten korrigieren müssen“, sagt Schürmann. Diese als Goodwill bezeichneten Bilanzposten entstehen, wenn für Übernahmen mehr Geld gezahlt wird, als greifbare Vermögenswerte vorhanden sind. „Der Goodwill ist ohnehin ein wackliger Posten, steigende Kapitalkosten aufgrund höherer Zinsen und Krisen dürften ihn daher unter Druck setzen“, erwartet der Bilanzfachmann, der sich seit Jahren mit dem Thema Goodwill beschäftigt.