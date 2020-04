Arbeitgeber-Chef : „Dann fallen die Ferien halt mal aus“

Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie wollen wegen der Corona-Krise dieses Jahr die Sommerpause in den Fabriken streichen. Auch Südwestmetall-Chef Wolf meint: In diesen Zeiten müssen wir alle Opfer bringen.“

Ein Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes in Kiel schweißt eine Naht an einem Werkstück. Bild: dpa

Stefan Wolf, Jahrgang 1961, ist in seiner Doppelrolle als Vorstandschef des Autozulieferers Elring-Klinger und als Boss der Metallarbeitgeber im Südwesten gegenwärtig schwer gefordert. Die Autoindustrie steht im Zentrum eines Sturms, Wolf kämpft aus dem Homeoffice für das Überleben der Branche und konkret für eine baldige Öffnung der Autohäuser, damit sich die Lage wenigstens ein bisschen entspannt.

Von früh bis spät telefoniert er zudem mit seinen Geschäftsführern draußen in der Welt; in China zum Beispiel läuft die Produktion schon wieder hoch, „an unserem Standort im Norden auf 80 bis 90 Prozent“, sagt Wolf. Auf den Straßen dort sind morgens so viele Staus wie eh und je, berichtet ihm am Telefon ein Manager vor Ort, die Restaurants sind wieder gut gefüllt. Und Wolf denkt an Deutschland für die Zeit danach, wenn irgendwann im Mai oder Juni die Produktion wieder richtig hochfährt, dann aber die Schulferien und somit traditionell die Sommerpause in vielen Unternehmen im Kalender stehen.