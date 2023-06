Aktualisiert am

Der Unmut über die Energiepolitik der Bundesregierung unter deutschen Wirtschaftsvertreten wächst. Vor allem das fehlende Gesamtkonzept wird zunehmend als Bedrohung für den Standort Deutschland gesehen. In diese Debatte hat sich jetzt auch BMW-Großaktionär Stefan Quandt eingereiht. „Die Rechnung geht nicht auf“, sagte Quandt in seiner Rede zur Preisverleihung es Herbert Quandt-Medienpreises.

„Was in dem grünen Zielszenario fehlt, sind Speichertechnologien für große Energiemengen.“ Und dabei bedeute „groß“ zum Beispiel den mehrwöchigen Bedarf von ganzen Städten und Industriestandorten decken zu können. „Solche Technologien, inklusive eines grünen Wasserstoffkreislaufs, sind aber bis auf Weiteres nicht in Sicht“, beklagte Quandt. Auf dem Weg dahin fehlten den Stromversorgungsnetzen auf jeder Spannungsebene die physikalischen Kapazitäten und digitalen Steuerungsmöglichkeiten, um die notwendigen Energiemengen in der Fläche zu verteilen und zur Verfügung zu stellen.