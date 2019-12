Rückerstattungen : Digitale Verspätungsjäger

Aktualisiert am

Mit steigendem Schneefallrisiko steigt auch die Gefahr von Zugausfällen und Verspätungen bei der Deutschen Bahn wieder an. Geht dann unterwegs etwas schief, haben Fahrgäste schnell Anspruch auf Erstattung. Diesen Anspruch geltend zu machen, nehmen allerdings noch immer die wenigsten Bahnkunden auf sich – zum Teil aus Unkenntnis, zum Teil weil ihnen der Aufwand zu groß ist. Aktuell erhalten Fahrgäste im Falle von Verspätungen zwischen 60 und 120 Minuten ein Viertel des Fahrpreises zurück, ab 120 Minuten gibt es die Hälfte. Für die Erstattung muss das Fahrgastrechte-Formular ausgefüllt und in einem Reisezentrum abgegeben oder postalisch an die Deutsche Bahn gesandt werden. Entgegen einer weitverbreiteten Überzeugung ist es nicht unbedingt notwendig, dass der Zugbegleiter die Verspätung quittiert.

Den Unwillen der Bahn, den Erstattungsprozess kundenfreundlicher zu gestalten, nutzen mittlerweile mehrere Start-ups aus. Sie bieten Bahnkunden die Möglichkeit, Entschädigungen digital einzufordern. Der Ablauf ist dabei immer gleich: Details zu Verbindung und Reisendem angeben und Ticket hochladen. Nach einer gewissen Zeit erhält man den entsprechenden Betrag erstattet.