Gründer in Deutschland : Wie Darmstadt zu einem führenden Hightech-Standort Europas wurde

Die Universitätsstadt in Südhessen ist ein Sammelbecken für Hightech der Spitzenklasse – und vielversprechende Gründer. Die Ideen der Start-ups werden auch im Weißen Haus und an der Wall Street wahrgenommen.

Auf Instagram gibt es diese kleine Serie: Mechaniker in einer Autowerkstatt; Kanalreiniger in einem Gulliloch; Bauarbeiter in luftigen Höhen eines Hochhauses; Ingenieure zwischen den Rechnern eines Daten­zen­trums. Verschiedene Filme mit immer der gleichen Ansage – und die geht so: „Wir können nicht alle mit einem Mac-Book und einem Chai Latte in Berlin in einen Co-Working-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Es gibt auch ein paar Leute, die etwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht’s halt nicht.“

Bei Thomas Forner geht derzeit so einiges. Er hat die Energiemärkte der Zukunft vor Augen und alle Hände voll zu tun. Gehört er doch zum Gründer- und Führungsteam von Focused Energy. Eine internationale Mannschaft der Besten ihres Fachs. Professoren und Doktoren, Ingenieure, Forscher und Wissenschaftler. Das Start-up aus Darmstadt arbeitet an einer Technologie, die selbst die Energieexperten im Weißen Haus in Washington und große Tech-Investoren der Wall Street auf den Plan gerufen hat. Gilt sie doch als sauber, nachhaltig und überaus anspruchsvoll.