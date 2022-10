Stuttgarter Start-up-Szene : Schaffe, net schwätze

Stuttgarts Start-up-Szene ist ein Gegenentwurf zu Berlin: Die Geschäftsmodelle sind häufig so solide, dass sie fast langweilig sind. In schwierigen Zeiten kann das zum Vorteil werden.

Wenn jemand Salz aus Ägypten auf eine Brezel streut, ist das in Berlin schon Innovation“, sagt der Gründer, der – die Brezel verrät es – aus Stuttgart kommt und den Satz kurz darauf so sehr bereut, dass er damit lieber nicht zitiert werden will. Zugespitzt aber trifft die Aussage doch ganz gut, was mancher in der schwäbischen Start-up-Szene über das Treiben in Berlin denkt.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Dort werden – so sehen es hier nicht wenige – angeblich innovative Geschäftsmodelle erst hochgejubelt und mit viel Geld vollgepumpt, nur um baden zu gehen, wenn die Investoren vorsichtiger werden, so wie aktuell angesichts der Konjunkturkrise. Sie entlassen Leute, ziehen sich nach wenigen Monaten kleinlaut aus Märkten zurück, die sie gerade noch erobern wollten, die Bewertungen rauschen in den Keller. In Stuttgart dagegen, so beschreiben es die Gründer, ist alles ein bisschen solider, rationaler und bodenständiger. Deshalb aber vielleicht auch weniger dynamisch als in der Hauptstadt.