Start-up Choco : Ein Einhorn kämpft gegen Lebensmittelverschwendung

Es ist 22.30 Uhr, die letzten Abendessen des Tages sind durch. Die Köchin hat die Küche ihres Restaurants geschlossen und geputzt. Jetzt kommen die Bestellungen dran: Sie schaut in den Vorratsraum, um auszurechnen, was sie für den nächsten Tag neu ordern muss. Notizblock und Kugelschreiber sind ihre ständigen Begleiter. Dann bestellt sie: Durchschnittlich sechs Lieferanten hat ein deutsches Restaurant, also spricht sie um kurz vor Mitternacht auf sechs verschiedene Anrufbeantworter. Dann geht sie ins Bett. Früh am nächsten Morgen werden sechs Mitarbeiter im Großmarkt ihre Nachrichten abhören und die Bestellungen auf Zetteln notieren – zusammen mit denen aus Dutzenden anderen Aufnahmen.

Bastian Benrath



Dieses Vorgehen ist Alltag in der deutschen Gastronomie: Zettel, Stift, Telefon oder Fax und wieder Zettel und Stift. Ungefähr jede dritte Bestellung kommt dabei fehlerhaft an, sagt Daniel Khachab: Es werden die falschen Tomaten geliefert, zu viel oder zu wenig. Nicht wenige Lebensmittel landen dann im Müll.