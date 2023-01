Start mit Ebay : Gartenhäuser aus dem Internet

Mehr als nur ein Produkt: Die A-Z Gartenhaus GmbH verkauft ihre Gartenhäuser, Schuppen und Saunen als „Projekte“ an seine Kunden. Wer handwerklich begabt ist, kann so jede Menge Geld sparen.

Manche fangen vielleicht im Baumarkt an, wenn sie mit einem Gartenhaus liebäugeln – da stehen meist einige auf dem Parkplatz. Andere gehen vielleicht zu einem Holzhandwerker. Das Geschäft ist jedenfalls noch ziemlich analog, übers Internet läuft vielleicht ein Zehntel des Marktes. Wer aber zu googeln beginnt, merkt sehr schnell, dass online einiges geboten ist, von Videos über 3-D-Animationen bis zu Virtual Reality. Vieles davon stammt von der A-Z Gartenhaus GmbH, die zum Thema sogar ein eigenes digitales Magazin anbietet. „Man kommt an uns nicht vorbei“, sagt daher selbstbewusst Sebastian Arendt, Chef des Hamburger Unternehmens, das nach seiner Aussage in diesem Bereich Marktführer in Europa ist.

Der Begriff „Projekte“ ist Arendt wichtig, wenn er den Gartenhaus-Erfolg erklärt. Hier werden keine Produkte verkauft, sondern Projekte, und zwar jedes einzelne erfolgreich, wie er betont, mit einer Umsatzrendite, die ein Vielfaches derer von Baumärkten betrage. Das Unternehmen verkaufe nicht einfach ein paar Tonnen fertig zugeschnittenes Holz, erläutert Arendt das Geschäftsmodell. Wesentlich sei, dass Dienstleistungen mit angeboten werden, je nach Bedarf des Kunden und immer zum Festpreis. Wer handwerklich begabt und knapp bei Kasse ist, kann sich nur den Bausatz für sein Häuschen liefern lassen. In anderen Fällen gibt es Hilfe bei der Bodenplatte oder wird komplett aufgebaut. Sogar den Bauantrag kann man als Kunde delegieren.