Heimat von Billie Eilish & Co : Universal Music soll früher an die Börse

Der französische Medienkonzern Vivendi hat seine Umsätze im dritten Quartal 2020 leicht gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum standen unter Berücksichtung unter anderem von Währungseffekten 4,02 Milliarden Euro zu Buche, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht. Nach neun Monaten standen 11,6 Milliarden Euro zu Buche, ein Minus von 1,1 Prozent im Jahresvergleich. Ohne die Berücksichtigung von zwei Übernahmen und Währungseffekten kommt der Konzern hier derweil auf ein Plus von 2,4 Prozent. Neben einer guten Entwicklung der Fernsehsparte profitierte Vivendi abermals von dem stärksten Umsatztreiber, der Universal Music Group (UMG).

Der Umsatz des größten Musikunternehmens der Welt stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent auf insgesamt 1,86 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten erzielte UMG ein Plus von 4,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Im Zuge der trotz Corona-Krise positiven Entwicklung erklärte Vivendi am Dienstagabend, den ursprünglich bis Anfang 2023 geplanten Börsengang von UMG nun schon für 2022 anzupeilen. Nach Warner Music im Juni diesen Jahres war vergangene Woche mit Big Hit Entertainment auch das Label der K-Pop-Stars BTS an die Börse gegangen.

Streaming wächst und wächst

Im wichtigsten Teilbereich, dem Labelgeschäft, verbuchte UMG von Juli bis Ende September einen Umsatz von 1,48 Milliarden Euro, eine Steigerung von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die Streaming-Einnahmen über die Nutzung der Musik von Universal-Künstlern auf Spotify und Co. wuchsen abermals stark auf 992 Millionen Euro (plus 22,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Während der Umsatz mit Downloads weiterhin stark gesunken ist – minus 17,9 Prozent auf nur noch 86 Millionen Euro im dritten Quartal –, konnte das Geschäft mit physischen Tonträgern zulegen. 256 Millionen Euro trug der Bereich zum Quartalsumsatz bei, ein Zuwachs von 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres büßte das physische Geschäft dennoch 10,2 Prozent ein – nicht zuletzt weil der Handel, besonders im zweiten Quartal, stark unter den Corona-bedingten Einschränkungen gelitten hatte. Weiterhin schlecht läuft auch der Verkauf von Fanartikeln, der gewöhnlich vor allem bei Festivals und Konzerten floriert. Das Verlagsgeschäft konnte unterdessen im dritten Quartal 6,2 Prozent auf 303 Millionen Euro zulegen und kommt nach neun Monaten auf 876 Millionen Euro (ein Plus von 15,6 Prozent).

Mehr zum Thema 1/

Die umsatzstärksten Werke kamen in den ersten neun Monaten unter anderem von The Weekend und wie schon 2019 von Billie Eilish. In der Auflistung finden sich auch BTS – obwohl Universal nur den Vertrieb der japanischsprachigen Alben der Südkoreaner übernimmt.