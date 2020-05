Unternehmerin Marcegaglia : Italiens eiserne Lady

Emma Marcegaglia ist krisengestählt. Die 54-jährige Unternehmerin, die den größten Stahlverarbeiter Europas leitet, ist eine der härtesten Geschäftsfrauen, die Italien vorzuweisen hat. Früh hat sie sich einen Namen gemacht als „eiserne Lady“ oder „Stahl-Baronin“.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nun ist alles anders. Wenn sie an die Folgen der Corona-Krise denkt, wird auch ihr mulmig. „Das ist alles viel schlimmer als die Finanzkrise“, sagt Marcegaglia, sie lebt in Mantua, einer Kleinstadt in der Lombardei, dem Teil Italiens, in dem das Coronavirus als Erstes ausbrach. Seit neun Wochen ist hier alles verriegelt, das gesellschaftliche Leben erloschen, die Läden geschlossen.