Fabriken in Deutschland : Die Bleistiftmacher aus Nürnberg

Nicht nur Autos werden lackiert: In der Lackiererei für die Rohstifte von Staedler am Standort Neumarkt in der Oberpfalz Bild: Wonge Bergmann

Wir sind eine Industrie, die keinerlei volkswirtschaftliche Bedeutung hat.“ Es gibt Sätze, die würden die meisten Chefs nicht sagen. Axel Marx schon. Er leitet seit knapp 20 Jahren das Nürnberger Unternehmen Staedtler. Wem Staedtler nichts sagt, sollte wohl einfach einmal in der Schreibtischschublade kramen – denn so gut wie jeder Haushalt in Deutschland besitzt einen Bleistift oder einen Radiergummi von Staedtler. Die schwarz-gelb gestreiften Stifte begleiten manche Menschen sogar von ihrem ersten Schultag an ein Leben lang. Nur bedeutend, ja, bedeutend sei die Indus­trie im Vergleich zu anderen Branchen eben nicht, sagt Marx.

Staedtler erlöst 400 Millionen Euro im Jahr, hat etwa 2300 Mitarbeiter und ist in 26 Ländern tätig. In Deutschland arbeiten rund 1260 Beschäftigte an drei Standorten. Eine kleine Industrie mit einer großen Tradition. Dass die Herstellung von Schreibwaren nicht der Mittelpunkt des deutschen Unternehmertums darstellt, scheint zu Marx ganz gut zu passen – zumindest er selbst mag es auch nicht, in den Vordergrund gerückt zu werden. „Muss das denn wirklich sein?“ Er versucht den Fotografen gerade zu überreden, doch kein Porträtfoto von ihm zu machen. Ohne Erfolg, nur allzu groß sollte das Bild doch bitte nicht erscheinen. Dabei hat Marx viel Zeit seines Lebens bei Staedtler verbracht.