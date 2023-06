Erdgas ist ein Auslaufmodell. Spätestens 2045 darf kein fossiles Gas mehr verfeuert werden. Trotzdem wird in großem Stil in Pipelines, Verdichter und andere Netztechnik investiert. Laut Bundesnetzagentur haben allein die Verteilnetzbetreiber 2021 noch die Rekordsumme von 1,1 Milliarden Euro in Ausbau und Erweiterung der Leitungen gesteckt, die das Erdgas in Haushalte und Unternehmen bringen. Rund 500.000 Kilometer umfasst dieses weit verzweigte Netz, davon sind 340.000 Kilometer in der Hand der Kommunen. „Wir sprechen hier über ein gewaltiges Volksvermögen“, sagt Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU).

Nicht nur für die Stadtwerke stellt sich die Frage, was aus diesem Volksvermögen wird, wenn das Erdgas versiegt. Als Pa­trick Graichen (Grüne) noch Staatssekretär war, waren die politischen Ansagen aus dem Bundeswirtschaftsministerium ziemlich klar: rückbauen und abwickeln – und auf keinen Fall noch mehr Geld in das Netz stecken. Nach Berechnungen des Thinktanks Agora Energiewende wird 2045 höchstens noch ein Zehntel des Netzes gebraucht – und zwar selbst dann, wenn dabei bereits eine Umrüstung auf Wasserstoff berücksichtigt werde. Notwendig sei deshalb ein neuer „Ordnungsrahmen“ für eine rechtzeitige Stilllegung, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.