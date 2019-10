Entwicklung von Unternehmen : Schnelligkeit braucht stabile Strukturen

Wie Unternehmen Geld sparen könnten

Dissertationen dienen zunächst der wissenschaftlichen Karriere. Aber manchmal haben sie auch einen praktischen Nutzen. Für eine solche Arbeit, die den europäischen Unternehmen mehr als 1,5 Milliarden Euro ersparen könnte, hat Matthias Gries den mit 10.000 Euro dotierten Schmalenbach-Preis erhalten. Am Bamberger Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Steuerlehre wurde er für die Arbeit „Umsatzsteuerliche und statistische Untersuchung der Meldeverpflichtungen im innergemeinschaftlichen Warenverkehr – Eine normative und quantitative Analyse zum Bürokratieabbau in den Unternehmungen am Beispiel der Siemens AG“ promoviert.

Was sich sehr sperrig und langweilig anhört, ist für viele Unternehmen – und nicht nur Siemens – eine ständig Herausforderung. Es geht um Mehrwertsteuerpflichten für Lieferungen innerhalb der EU. Es kommt immer wieder zu Meldedifferenzen zwischen dem Statistischen Bundesamt und den Umsatzsteuerzahlungen der Unternehmen an das Finanzamt. Das führt in der Praxis nicht selten dazu, dass Unternehmen aufgefordert werden, Mehrwertsteuer abzuführen, die sie gar nicht erhoben haben. Gries hat nicht nur die Differenzen erfasst, sondern macht auch Vorschläge, wie man die Steuererhebung vereinfachen kann. Das spart Unternehmen Kosten – und würde dem Staat zusätzliche Einnahmen bescheren. geg.