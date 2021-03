Selfmademan mit Hilfe der Mama : Der Sputnik-Produzent

In der Versorgung der russischen Bevölkerung mit „Sputnik V“ spielt Alexej Repiks Konzern R-Pharm bisher eine untergeordnete Rolle. Viel größere Mengen des russischen Corona-Impfstoffs stellen zwei Unternehmen her, die Repiks Konkurrenten Viktor Charitonin gehören: Fast 90 Prozent der nach offiziellen Angaben gut 20 Millionen in Russland bislang gefertigten Dosen stammen aus ihren Werken.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Doch Repik, der in der Forbes-Liste der reichsten russischen Unternehmer 2020 mit einem geschätzten Vermögen von 2,1 Milliarden Dollar fünf Plätze hinter Charitonin lag, hat einen anderen Vorteil: Sein Konzern besitzt ein Werk im bayerisch-schwäbischen Illertissen. Auch dort könnte, wenn es nach Repik geht, demnächst „Sputnik V“ vom Band laufen: Derzeit arbeite R-Pharm am Technologietransfer an den Produktionsstandort Illertissen, der „großes Interesse unserer europäischen Kollegen auslöst“, sagte Repik am Montag in einer Videokonferenz mit Präsident Wladimir Putin.