Benzin und Diesel knapp : Trockener Rhein führt zu Spritmangel im Süden

Weil der Rheinpegel zu niedrig ist, gibt es Engpässe an Tankstellen in Süddeutschland. Die Benzinpreise steigen schon. Schon bald könnte sich die Situation weiter verschärfen.

Steigende Preise, weniger Nachschub: An einer Tankstelle in Süddeutschland Bild: dpa

„Wenn die Pegel so niedrig bleiben, wird es eng mit der Spritversorgung“, sagt der Tankwagenfahrer, der gerade eine Tankstelle in Stuttgart mit Benzin und Diesel beliefert. Denn nach den Sorgen um die rasant gestiegenen Spritpreise, die die Bundesregierung mit dem Tankrabatt lindern wollte, gibt es nun Engpässe an den Tankstellen im Süden Deutschlands – mit entsprechenden Folgen für die Preise.

Schuld daran sind vor allem die niedrigen Rheinpegel. „Es kann passieren, dass der Sprit in Stuttgart teurer wird“, sagte Duraid El Obeid, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands freier Tankstellen und Geschäftsführer der Tankstellengesellschaft Sprint Tank , der F.A.Z. Manche Tankstellen würden seltener beliefert. Wenn sie Gefahr liefen, keinen Sprit mehr zu haben, erhöhten sie lieber die Preise. Meistens gehe es um 2 bis 3 Cent hoch. Anfang des Monats hatte das Bundeskartellamt um mehr als 20 Cent höhere Preise in Bayern verzeichnet und das unter anderem auf die Pegelstände zurückgeführt.