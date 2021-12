Katalog an Sony verkauft : Bruce Springsteen toppt Bob Dylan

Es dürfte der bislang größte Katalogverkauf eines einzelnen Künstlers sein und er reiht sich ein in eine immer länger werdende Liste ähnlicher Deals: Bruce Springsteen verkauft dem Branchenmagazin „Billboard“ und der “New York Times“ zufolge die Rechte an seinen gesammelten Aufnahmen und auch seine Autorenrechte, also jene an den zugrunde liegenden Texten sowie Kompositionen, an Sony Music. Das zweitgrößte Musikunternehmen der Welt würde somit künftig die kompletten Rechte am Werk des 72 Jahre alten Stars halten. Sony Music kommentierte die Berichte über eine Einigung auf Anfrage der F.A.Z. zunächst nicht.

Der Abschluss umfasst den Berichten zufolge rund 300 Songs, 20 Studio-Alben, 23 Alben und weitere Veröffentlichungen – darunter Superhits wie „Born to Run“, „Born in the U.S.A.“ oder „No Surrender“. Der Preis soll bei bei rund 500 Millionen Dollar liegen und damit deutlich über jenem, den Universal Music im Dezember 2020 für die Rechte an Texten und Kompositionen von Bob Dylan gezahlt hatte. Hier war von bis zu 400 Millionen Dollar die Rede gewesen.

Sony als logische Wahl

Der Verkauf hatte sich angebahnt, nicht zuletzt angesichts des Ansturms von Finanzinvestoren wie KKR, Blackstone oder Apollo Global Managment auf Rechte an Werken etablierter Künstler, der das schon hohe Preisniveau weiter befeuert. Billboard hatte schon Anfang November über Gespräche berichtet, ohne dass beide Seiten diese kommentierten. Im Falle von Springsteen galt Sony Music allerdings vor allem mit Blick auf die Rechte an den Aufnahmen stets als Favorit für den Zuschlag. Denn Springsteen arbeitet seit 1972 mit dem Sony-Label Columbia Records zusammen. Alle seine Alben sind über dieses erschienen.

Anders als viele Künstler gerade in seinem Alter hat er in den neunziger Jahren im Rahmen von Verhandlungen über die Veröffentlichung weiterer Alben die Rechte an seinen Aufnahmen zurückerhalten und seitdem selbst kontrolliert. Welcher Anteil der Einnahmen aus der Vermarktung von Veröffentlichungen an die Künstler geht, hängt indes stets von der jeweiligen Vertragskonstellation ab. Auch die Rechte an seinen Texten und Kompositionen lagen bei ihm, obgleich für die Auswertung zuletzt die Verlagssparte von Universal Music übernommen hatte.

Reaktion auf kommende Steuerreform in den USA?

Im Zuge des jüngsten Booms wurden bislang in der Mehrheit Autorenrechte verkauft. Wer diese hält, ist an jeder Verwendung von Text und Kompositionen beteiligt – beispielsweise in Filmen oder auch an Cover-Songs. Auf die Aufnahme entfällt jedoch etwa bei den Ausschüttungen aus dem Streaming oder beim Verkauf von Tonträgern ein weitaus größerer Anteil.

Mitunter verkaufen Künstler auch lediglich den ihnen aus der Auswertung der Rechte zustehenden Teil der Einnahmen. Dies geschieht in der Regel dann, wenn die Rechte eben weiterhin beim jeweiligen Label liegen. Finanzinvestoren und interessierte Käufer aus der Musikbranche setzen jedoch darauf, zum Zuge zu kommen, da in den nächsten Jahren viele Rechte nach langer Zeit an die jeweiligen Musiker zurückfallen dürften, wie Bertelsmanns Musik-Chef Hartwig Masuch im Juli gegenüber der F.A.Z. betonte. Die Musiksparte des Medienkonzerns (BMG) hatte hier kürzlich bei den Aufnahmen der Heavy Metal-Band Mötley Crüe zugeschlagen.

Springsteen ist in guter Gesellschaft

Viele prominente Künstler haben sich in den vergangenen Monaten für eine hohe Einmalzahlung anstatt dem weiteren Einstreichen von regelmäßigen Tantiemenzahlungen entschieden. Während etwa David Crosby (Crosby, Stills, Nash & Young) seinen Verkauf mit dem Corona-bedingten Fehlen der für viele Musiker immens wichtigen Live-Einnahmen begründete, dürften finanzielle Nöte auch bei Springsteen nicht der Grund für den Verkauf sein. Amerikanische Branchenmedien bringen Katalog-Deals von amerikanischen Künstlern indes auch immer wieder mit einer möglichen Erhöhung der Steuern auf Kapitalgewinne durch die US-Demokraten in Verbindung.

Neben Bob Dylan, verkaufte so zuletzt etwa Neil Young 50 Prozent seiner Autorenrechte an den Fonds Hipgnosis, Paul Simon wiederum wurde sich mit Sonys Verlagssparte einig, während der US-Verlag Primary Wave für 80 Prozent der Autorenrechte von Fleetwood-Mac-Frontfrau Stevie Nicks dem Vernehmen nach rund 100 Millionen Dollar zahlte. Auch jüngere Künstler wie die US-Bands The Killers oder Imagine Dragons hatten im vergangenen Jahr Teile ihrer Autorenrechte zu Geld gemacht. Zudem sollen sich die Erben von David Bowie in Verhandlungen mit Warner Music über den Verkauf der Autorenrechte des 2016 verstorbenen Künstlers befinden.

Dass sich längst nicht jeder Veteran der Branche damit arrangieren kann, gegen eine stattliche Summe die Kontrolle über sein Werk abzugeben, zeigt derweil das Beispiel Elton John. Ein Verkauf sei „undenkbar“, sagte sein Ehemann David Furnish kürzlich der Branchenseite „Music Business Worldwide“.