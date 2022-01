Aktualisiert am

Spotify will Hörer besser informieren

Strittige Corona-Podcasts : Spotify will Hörer besser informieren

Popmusiker Neil Young (links) und US-Podcaster Joe Rogan (rechts) Bild: AP

Nach dem Rückzug mehrerer Musiker will Spotify Hörern den Zugang zu wissenschaftlich gestützten Fakten in Sachen Corona erleichtern. Die „Bemühungen zur Bekämpfung von Fehlinformationen“ sollen in den nächsten Tagen anlaufen.