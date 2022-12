Glücksspiel- und Wettsucht : „Häufig geht das ganze Familienvermögen drauf“

Aktualisiert am

Die Fußball-WM ist in vollem Gange. Auch wenn nicht mehr viel Enthusiasmus dafür zu spüren ist – die deutsche Nationalmannschaft ist raus, die dunkle Jahreszeit erreicht bald ihren Höhepunkt, und Nachricht um Nachricht bestätigt Bedenken über das Gastgeberland –, immer noch dominiert das Geschehen in Qatar die Gedanken vieler.

Auch der Sucht- und Drogenbeauftragte des Bundes, Burkhard Blienert (SPD), macht sich Gedanken um den Fußball. Vielmehr: Er bangt darum. Denn in seinen Augen plagt den Sport ein weiteres Problem. Als Suchtbeauftragter betreut er nicht nur das Thema Drogen, auch des Glücksspiels und der Wetten nimmt er sich an. Letztere sind ein milliardenschweres Geschäft. 2019 – das Jahr vor der Corona-Pandemie und ein Jahr ohne Olympische Spiele oder Fußball-WM – wurden in Deutschland mit Sportwetten 9,28 Milliarden Euro umgesetzt, wie aus Zahlen des Deutschen Sportwettenverbandes (DSWV) hervorgeht.