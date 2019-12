Handel mit Sportartikeln : Sport Scheck geht an Karstadt Kaufhof

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt den Sportartikelhändler Sport Scheck vom Handelskonzern Otto. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Zu den finanziellen Details äußerten sich die Unternehmen nicht. In informierten Kreisen war von einem „negativen Kaufpreis“ die Rede, was bedeutet, dass Otto dem Käufer wegen der schwierigen Lage von Sport Scheck offenbar eine Mitgift gezahlt hat. „Unser Sportgeschäft wird mit dem Geschäft von Sport Scheck seine bestehende Kundenbasis erheblich erweitern“, sagte Stephan Fanderl, der Vorstandsvorsitzende von Galeria Karstadt Kaufhof.

17 Filialen in den Innenstädten kommen für den Essener Warenhauskonzern damit hinzu. Für Karstadt Kaufhof ist das Geschäft mit Sportartikeln wichtig, und es wächst. Gerade erst hat das Unternehmen fünf neue Filialen seiner konzerneigenen Kette Karstadt Sports eröffnet. Gemeinsam mit den Sportabteilungen der Karstadt- und Kaufhof-Häuser und den neuen Filialen von Sport Scheck werde die „ohnehin schon starke Präsenz“ deutlich ausgebaut, sagte Fanderl. Nicht unwichtig mit Blick in die Zukunft dürfte auch das Online-Handelsgeschäft von Sport Scheck sein, das Karstadt Kaufhof mit dem eigenen verzahnen will.

Der Sportartikelhändler Sport Scheck steckt schon länger in Schwierigkeiten, die mit eigenen Fehlern, aber auch mit dem Wettbewerb am Markt zu tun haben. Internetversender sorgen für wachsenden Druck. Gleichzeitig sind in den Fußgängerzonen preisaggressive Filialisten wie der Marktführer Decathlon auf dem Vormarsch, eine Lage, die zuletzt dazu geführt hatte, dass sich der schwedische Händler Stadium nach kurzer Testphase wieder aus Deutschland zurückzieht.

Auch Sport Scheck hatte trotz jahrelanger Sanierung und vieler Strategiewechsel fortlaufend Verlust gemacht, der Umsatz betrug zuletzt etwa 286 (Vorjahr: 300) Millionen Euro.

Der zuständige Vorstand der Otto-Group, Sebastian Klauke, betonte, dass der Verkauf für das Unternehmen und die aktuell rund 1300 Beschäftigten die beste Lösung sei. Otto habe „alle möglichen Optionen unter wirtschaftlichen und sozialen Aspekten“ geprüft– mit dem Ergebnis, dass der Konzern keinen vertretbaren Weg gesehen habe, das Geschäft aus eigener Kraft wieder zu drehen. „Es wären sehr hohe Investitionen nötig gewesen, um in der bisherigen Konstellation die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Rückkehr in die Gewinnzone zu schaffen, ohne eine Gewähr dafür zu haben, dass dies angesichts des äußerst schwierigen Marktumfelds auch wirklich gelingt“, erklärte Klauke. Unter dem neuen Eigentümer soll dagegen eine möglichst hohe Zahl an Filialen und Arbeitsplätzen erhalten bleiben. Gleichzeitig wurde am Mittwoch nicht ausgeschlossen, dass einzelne Standorte schließen. Diese Gefahr wird besonders in Städten wie Hamburg, Köln und München gesehen, wo Läden von Sport Scheck nah an Geschäften von Karstadt-Sport liegen.

Diese Herausforderung der Doppelstandorte hat Karstadt Kaufhof seit dem Zusammenschluss ebenfalls. In den Warenhäusern hatte das Unternehmen schon 1300 Stellen gestrichen und zudem mehrere Logistikzentren geschlossen. Vor allem die Kaufhof-Mitarbeiter fürchten Lohneinbußen und drohen deshalb auch im Weihnachtsgeschäft mit Streiks. Die Stimmung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Unternehmensspitze war schon mal besser, in den Verhandlungen sind die Vorstellungen zu den Gehaltsanpassungen sowohl bei Karstadt als auch Kaufhof noch weit voneinander entfernt.

Gleichzeitig tut sich seit der Übernahme des Gemeinschaftsunternehmens durch die Signa Holding des österreichischen Unternehmers René Benko auch auf der Investitionsseite einiges: Zuletzt hatte das Kartellamt zugestimmt, dass die Signa Holding 106 der 126 Reisebüros der insolventen Reisegesellschaft Thomas Cook übernehmen darf. Sie werden in das Reisegeschäft von Karstadt Kaufhof integriert. Zudem wird der Buchhändler Hugendubel neben den bisherigen knapp 70 Karstadt-Filialen auch bald mehr als 100 Kaufhof-Märkte mit einem Buchsortiment ausstatten.

Otto hingegen konzentriert sich seit gut zweieinhalb Jahren auf die sogenannten Fokus-Gesellschaften, zu denen Sport Scheck nicht gehört. Deshalb seien Investitionen dort auch nicht mehr geplant gewesen. Vielmehr nennt der Konzern seine Kerngesellschaft Otto, die Händler Bonprix, Crate and Barrel, Mytoys und Witt, den Paketdienst Hermes Europe sowie die Finanzdienstleistungen der Eos Gruppe zu den Feldern, die besonders viel Wachstum versprechen.