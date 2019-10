F.A.Z. exklusiv : Spitzelvorwürfe gegen H&M „bedenklich und gravierend“

Aktualisiert am

Chefs haben Privates von H&M-Mitarbeitern gespeichert: Die zuständige Datenschutzbehörde will den Vorfall im Kundencenter unverzüglich prüfen.

Nach Bekanntwerden eines potentiell groben Datenschutzverstoßes und von Spitzelvorwürfen beim Modekonzern H&M ergreift die Datenschutzbehörde dringliche Schritte. „Was in der Berichterstattung der F.A.Z. bisher darüber zu lesen war, klingt bedenklich und gravierend“, sagte auf Anfrage Johannes Caspar, der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Hamburg, wo die deutsche Tochtergesellschaft des schwedischen Konzerns sitzt. „Wir werden unverzüglich für eine Überprüfung auf H&M zugehen. Wir wollen wissen, was und warum von den Mitarbeitern aufgezeichnet worden ist. Wir möchten die Tragweite des Ganzen erfahren.“

Wie berichtet, war vorige Woche im H&M-Kundenzentrum für Deutschland und Österreich in Nürnberg ein Dateneklat aufgeflogen. In Mails, welche der F.A.Z. vorliegen, räumte das Management selbst ein: Führungskräfte hatten Notizen aus Gesprächen mit Mitarbeitern gemacht und darin Informationen zu Gesundheit und anderen persönlichen Umständen festgehalten.