Spielwarenbranche : Rekordspiel mit wenig Gewinn

Nie zuvor haben die Deutschen so viel Spielzeug gekauft. Doch Rekordgewinne macht kein Hersteller. Die erhöhen wegen hoher Rohstoff- und Frachtkosten nun die Preise. Wird der Nachfrageboom abgewürgt?

Das 1000-Teile-Puzzle von Ravensburger mit selbst gewähltem Motiv, der nie welkende Blumenstrauß aus Lego -Steinen, die nächste Generation der Dinosaurier vom Tierfigurenhersteller Schleich – all das waren Spielzeuge, die 2021 besonders gefragt waren. Mit neuen Spielzeugen, die der Branchenverband der Spielwarenindus­trie DVSI in der Corona-Pandemie gar in den Status des „Therapeutikums“ erhob, trafen die Unternehmen offenbar überaus gut die Geschmäcker ihrer Kunden.

So gut sogar, dass mancher vor Weihnachten wegen Engpässen in den globalen Lieferketten gar nicht mehr hinterher kam, ausreichend Nachschub in die Regale von Läden und Lagern der Onlineversender zu bringen. Das Branchenfachmagazin „Planet Toys“ diagnostizierte schon einen „Boom mit zwei Gesichtern“.

Schattenseiten im Spiel

Von Umsatzrekorden der Hersteller ist allerorten zu hören. Das berichten die Chefs des Bobbycar-Fertigers Simba-Dickie, vom Kosmos-Verlag mit Siedler-von-Catan-Spielen und Experimentierkästen, vom Pferde- und nun auch Dinosaurierspezialisten Schleich und von der Brettspiel- und Puzzle-Größe Ravensburger. Kunden in Deutschland gaben 2021 knapp 3,9 Milliarden Euro für Spielzeug aus, so viel wie nie zuvor und 46 Prozent mehr als am Beginn des vergangenen Jahrzehnts.

Die Rolle, über Schattenseiten im Spiel zu sprechen, fällt den Finanzverantwortlichen zu. Manfred Duschl, Herr der Zahlen der Fürther Simba-Dickie -Gruppe mit 754 Millionen Euro Jahresumsatz, berichtet vom „Margendruck“, der 2022 und 2023 anhalten werde. Hohe Verkaufszahlen führen nicht zu Rekordgewinnen, Überschüsse schrumpfen.

Kunststoffgranulat, das in Spritzgussmaschinen zu Spielzeugen geformt wird, Pappen für Spielbretter und Schachteln, Elektronik für Fernlenkautos – alles sei teurer geworden, berichtet Duschl. Die Frachtkosten, um Container aus China nach Europa zu bringen, seien explodiert. Hanspeter Mürle, für die Ravensburger-Finanzen zuständig, sagt: „Auch als großer Spielwarenhersteller sind wir auf den globalen Rohstoffmärkten ein kleiner Spieler. Da sehen wir wenig Entgegenkommen der Lieferanten.“

Die Spielwarenhersteller fühlen sich gerade wie der Monopoly-Spieler, der in einer Serie glückreicher Spielzüge seine Straßen auf dem Brett mit Häusern und Hotels vollgestellt und dann die Ereigniskarte gezogen hat, für all die Bauten zusätzliche Renovierungsausgaben aufbringen zu müssen. „Wenn die Kosten steigen und der Umsatz in etwa gleich bleibt, werden wir nicht mehr die gleiche Profitabilität erreichen können“, lautet der ebenso düstere wie simple Ausblick von Ravensburger-Manager Mürle.

Spielen wird teurer

Preiserhöhungen sollen dafür sorgen, dass vom Verkaufspreis eines Bausatzes oder eines Automodells noch etwas als Gewinn übrig bleibt. Für Kunden, die schon vor Weihnachten den Eindruck bekamen, dass Spielzeug nun mehr kostet, gibt es keine Entwarnung. „Die höheren Beschaffungskosten sind noch nicht in vollem Maße in den Produktpreisen angekommen“, sagt Simba-Dickie-Chef Florian Sieber, der auch Märklin als separates Unternehmen führt.

Hersteller wie Märklin oder Schleich, die ihre Einnahmen um deutlich mehr als 10 Prozent steigerten, schafften das vornehmlich nicht über Preiserhöhungen, sondern weil sie mit der Wahl von Geschäftspartnern in Zeiten der Logistikengpässe auch Glück hatten.