Spielzeug zu Weihnachten : Mit Tierfiguren gegen die Krise

Cinnamon soll ein besonders stylisches Pony sein. Mit 26 Accessoires zum Garnieren und Schmücken liefert der amerikanische Spielwarenkonzern Hasbro den Kunstvierbeiner aus seiner Furreal-Reihe für das Weihnachtsgeschäft aus. 80 Geräusche beherrscht das Tier, und bekommt es ein Küsschen, dann leuchtet ein rotes Lämpchen unter dem Fell seiner Wange auf.

Der deutsche Tierfigurenfabrikant Schleich hält mit seinen Sofia’s-Beauties-Pferden dagegen, die dürfen sogar zum Kinderzimmerfriseur, Haarclips sind beigelegt, und falls der Einsatz der Schere schiefgeht, können Ersatzmähnen nachgekauft werden.

Was mit Tieren – das scheint auf dem Spielwarenmarkt im Trend zu liegen. Mit einem regelrechten Zoo der Produkte hat sich die Spielwarenbranche für das diesjährige Weihnachtsgeschäft gerüstet. Ob Cinnamons treuer Blick Eltern und Großeltern mit Blick auf die Kinder in den Familien besonders spendabel werden lässt, ist allerdings unsicher. Gewiss scheint jedoch schon, dass die Spielwarenbranche, die in der Corona-Pandemie Rekorde feierte, 2022 einen deutlichen Dämpfer verkraften muss. Steigende Energiekosten und die allgemeine Inflation schmälern die Konsumlaune.

5 Prozent weniger Umsatz erwartet

Steffen Kahnt, der Geschäftsführer des Spielwarenhändlerverbands BVS, ist zwar überzeugt: „Am Kind wird zuletzt gespart.“ Schließlich wolle niemand an Heiligabend zur Bescherung darauf verzichten, in strahlende Kinderaugen blicken zu können. Doch seine Prognose hat ein negatives Vorzeichen: Die Spielwarenausgaben in hiesigen Läden und auf Onlineportalen dürften 2022 im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro sinken.

Schon bis Ende Oktober sind die Handelsumsätze nach Angaben des Marktforschers Npdgroup 5 Prozent hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben. Dass das Minus nicht größer ausfällt, liegt daran, dass der Jahresauftakt – vor Russlands Angriff auf die Ukraine und vor dem Anstieg der Energiekosten – überaus gut verlaufen ist.

Dass im Jahr der Spielzeugtiere der Branche die Käufer davonlaufen, weist Kahnt aber zurück. Die Pandemie habe 2021 zu einem Rekordjahresumsatz von 4,9 Milliarden Euro geführt. „Jetzt normalisiert sich der Markt wieder. Es ist Unfug zu sagen, dass die Leute keine Spielwaren mehr kaufen“, sagt er. Die ausgegebene Prognose bedeute, dass die Umsätze aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 deutlich übertroffen werden und das Niveau von 2020 erreicht werden könne.

Und für Fachhändler in Innenstädten und Einkaufszentren zeichne sich sogar ab, dass sie Marktanteile zurückgewännen, die sie wegen erzwungener Schließungen und Auflagen in der Pandemie an Onlineportale und Supermärkte mit Spielzeugregalen verloren hatten. Kahnts Botschaft: An Umsatz wird es zu Weihnachten nicht mangeln.

Händler haben größere Vorräte

Doch damit ist längst nicht gesagt, dass der Weihnachtsgeschenkekauf der Deutschen für die Spielwarenbranche zum wirtschaftlichen Fest wird. Auf Händler kommen höhere Kosten für das Beleuchten und Beheizen ihrer Ladenflächen zu. Und sie haben ihre Lager gefüllt – viel Ware, die nun verkauft werden muss. Mit den Vorbestellungen wollten Händler vorbeugen, dass Kunden nicht abermals kurz vor Weihnachten vor leeren Regalfächern stehen. Im vergangenen Jahr war es wegen Lieferkettenengpässen zu Schwierigkeiten in der Beschaffung von Nachschub gekommen.