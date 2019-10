SPD-Spitzenkandidat : „Thüringen hat zu niedrige Löhne“

Nur noch knapp zwei Wochen, dann wählen die Thüringer einen neuen Landtag. Für Wolfgang Tiefensee verheißt das nichts Gutes. Zwar ist der amtierende Wirtschaftsminister und Spitzenkandidat der SPD im Land angesehen, der zweitbeliebteste Politiker nach Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Tiefensees Partei steht in den Umfragen dennoch denkbar schlecht da. Gerade mal 9 Prozent der Wähler wollen nach dem letzten Stand der Meinungsforscher der SPD ihre Stimme geben. Damit liegen die Sozialdemokraten weit abgeschlagen hinter der Linken, der AfD und der CDU – gleichauf mit den Grünen. Im Gespräch mit der F.A.Z. gibt sich Tiefensee kämpferisch: „Wir haben ein Wählerpotential von über 20 Prozent, und ich bin mir sicher, dass wir das früher oder später auch wieder ausschöpfen.“

Dass seine Wirtschaftspolitik der Grund für die schlechten Umfrageergebnisse ist, streitet der 64-Jährige energisch ab. Um 0,6 Prozent ist die thüringische Wirtschaft nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes im ersten Halbjahr gewachsen. Das ist zwar nicht viel, aber immer noch mehr als der bundesweite Durchschnitt von 0,4 Prozent. Zugleich ist die Arbeitslosigkeit in Thüringen so niedrig wie in keinem anderen ostdeutschen Bundesland. 5,1 Prozent waren es im September, nur geringfügig mehr als in ganz Deutschland (4,9 Prozent). Woran liegt es also, dass dennoch so viele Thüringer unzufrieden sind, ihre Stimme unter anderem der AfD geben wollen, die in den Umfragen bei 24 Prozent steht? Tiefensee gibt darauf eine unter Politikern beliebte Antwort: an Faktoren, die nicht in seiner Macht lägen.