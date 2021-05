Sparpläne der Deutschen Bank : Noch mehr Postbank-Filialen stehen auf der Kippe

Die große Überraschung in den gerade vorgelegten Geschäftszahlen der Deutschen Bank im ersten Quartal war das Privatkundengeschäft. Dass die Bank ihre Gewinne in der Sparte um 90 Prozent steigern konnte, hatte niemand erwartet. Ein Schlüssel dafür liegt in dem nach langem Hin und Her 2019 gefassten Entschluss, die in mehreren Schritten schon 2012 vollständig erworbene Postbank jetzt komplett zu integrieren.

Deren rund 17.000 Mitarbeiter müssen nun ihren Teil zum ehrgeizigen Sparprogramm beitragen, das der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing dem größten deutschen Geldkonzern verordnet hat. Eine Milliarde Euro soll die Privatkundensparte einsparen. Das werden die Kunden nun vor allem in einer starken Ausdünnung des Filialnetzes merken.