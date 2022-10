Sparkassen-Managerin : „Die Baufinanzierung implodiert“

Wer sich mit Liane Buchholz trifft und auf ein entspanntes Gespräch zur Klein- oder auch Großwetterlage hofft, wird schon gleich zu Beginn eingenordet. „Es geht um nicht weniger als den Blick in die Hölle.“ So, damit wäre die Plauderstimmung dann auch direkt dahin. Wer nun aber glaubt, mit der Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe einer Frau im Krisen- oder gar Jammermodus zu begegnen, liegt auch komplett daneben. Bange machen gilt nicht. „Wenn Sie etwas durchsetzen sollen, dann müssen Sie sich Verbündete suchen.“ Der Rahmen für das Gespräch wäre damit gesetzt: zwischen Untergang und Aufbruchstimmung, diese Zeiten erfordern alles andere als „business as usual“.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Als studierte Finanzmathematikerin kann die 57-Jährige Zahlen bestens lesen und deuten. „Es ist die Volatilität“, die derzeit so viele Fragen aufwerfe, sagt Buchholz – hinsichtlich der Erwartungen für das Bruttoinlandsprodukt ebenso wie in der Zinsfrage. Es scheint alles offen. Prognosen seien fast nicht mehr seriös zu treffen. „Darauf muss sich das Management einstellen.“ Heißt was? „Der Mathematiker spricht von ‚Wenn-dann-Bedingungen‘.“ Früher hätten die Sparkassen im Herbst ihre Punktlandungserwartungen für das nächste Jahr vorgestellt. „Schön langweilig“ sei das gewesen. Das könne man jetzt getrost vergessen. „Wir arbeiten jetzt mit mehreren Szenarien.“ Eine Finanzmathematikerin in ihrem Element.