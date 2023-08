Eine Studie zeigt die Vergütung für Vorstände von Unternehmen in Trägerschaft von Städten und Gemeinden. Doch mangelt es dort oft noch an Transparenz und wohl auch Fairness.

Sparkassen: Hier verdienen die Chefs in den öffentlichen Unternehmen am meisten. Bild: dpa

Die Gehälter für Spitzenmanager kommunaler Unternehmen wie Sparkassen, Stadtwerke und Nahverkehrsbetriebe unterscheiden sich stark. So verdienen Sparkassenvorstände im Durchschnitt gut drei Mal so viel wie das oberste Führungspersonal aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das ergibt sich aus der jährlichen Studie über die Vergütung in öffentlichen Unternehmen der Zeppelin Universität in Friedrichshafen und der auf die Kommunalwirtschaft spezialisierten Personalberatung LAB & Company aus Düsseldorf.

Insgesamt fehlt es nach Einschätzung der Studienautoren allerdings noch an Transparenz über die Bezahlung in staatlichen Unternehmen. Nach Einschätzung von Studienleiter Ulf Papenfuß ist es angesichts der aktuellen Diskussion um das Vertrauen in den Staat dringend nötig, Transparenzgesetze und klare Regeln für die Führung öffentlicher Unternehmen überall zeitnah einzuführen. „Es muss eine vollständige Vergütungstransparenz einschließlich häufig umstrittener Altersversorgungen hergestellt und die Vergütung in der Vergleichsgruppe diskutiert werden“, fordert Papenfuß, Inhaber des Lehrstuhls für Public Management und Public Policy an der Zeppelin Universität. Übergreifend brauche es zudem „fair pay“, also faire Bezahlung, und keine Neiddebatten.