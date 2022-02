Starlink : SpaceX verliert Satelliten in Sonnensturm

Falcon-9-Rakete beim Start am 3. Februar in Florida. Bild: AP

Die hochfliegenden Internetpläne von SpaceX haben einen Dämpfer erhalten. Wie das amerikanische Raumfahrtunternehmen am Mittwoch mitteilte, wurden 40 seiner Satelliten von einem Sonnensturm erfasst. Das hat sie so schwer beschädigt, dass sie nicht bis zur vorgesehenen Umlaufbahn fliegen konnten.

Eine Falcon-9-Rakete hatte die Erdtrabanten vergangene Woche ins All geschossen. In 210 Kilometern wurden sie planmäßig ausgesetzt. Dort sollten sie eine Art Proberunde drehen und dann Kurs auf die finale Höhe von 550 Kilometern nehmen. Dort sollten sie Teil des Starlink-Netzwerkes Tausender Satelliten werden, dass entlegene Regionen auf der Erde an die globalen Datennetze anschließt. Doch die am Donnerstag ausgebrachten Satelliten seien am Freitag von einem magnetischen Sturm erfasst worden, erklärte Space X in einer Mitteilung.

Zwar werden Teile von rund 40 der nun verglühenden Satelliten wieder in die Atmosphäre eintreten. Es bestehe aber kaum eine Gefahr.