Verstaatlichung von Fluglinien : Sozialistischer Quatsch

Kapitalismus verträgt sich nicht mit Klimaschutz, behauptet der Linken-Chef Bernd Riexinger. Was für ein Unsinn. Der Blick in Länder, die sozialistisch regiert wurden oder werden, zeigt ein anderes Bild.

Was wird aus dem Fliegen? Bild: dpa

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg dringt durch. „Ich will, dass ihr in Panik geratet“, wünschte sie sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu Beginn des Jahres. Der Vorsitzende der Linkspartei hat sich das offenkundig sehr zu Herzen genommen und nun Klimaschutz-Ideen ventiliert, die schlicht sprachlos machen.

Bernd Riexinger schlägt vor, Fluggesellschaften zu verstaatlichen und Energieversorger ebenso, um die besorgniserregende Erderwärmung abzubremsen. „Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben“, behauptet er.

Was für ein Unsinn. Glaubt Riexinger etwa, Fluglinien oder Unternehmen in anderen Branchen achten besser auf sparsamen Ressourceneinsatz oder auf die möglichst effiziente Verwendung knapper Mittel, wenn sie dem Staat gehören? Und nicht privaten Eigentümern, die der Wettstreit mit Konkurrenten dazu zwingt, erfindungsreich zu sein und ständig eigene Produkte und Prozesse zu verbessern.

Kapitalismus verträgt sich sehr gut mit Klimaschutz

Stachen oder stechen Staatskonzerne irgendwo auf der Welt als besonders umweltfreundlich oder klimaschonend hervor? Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: In China ist die gerade auch von den großen staatlichen Industrieunternehmen verursachte Umweltverschmutzung ein gewaltiges Problem, die ehemalige Sowjetunion war alles andere als ein Klimaparadies. Und die DDR genauso wenig, deren Regierungspartei-Nachfolger Riexinger heute leitet.

„Ich bin bald nach Amtsantritt in die Chemie-Region Leuna gefahren. Es kam mir vor wie eine Welt, die vergessen hatte unterzugehen. Es rauchte und zischte und stank, dazwischen sah man Menschen, die tatsächlich dort arbeiten mussten“, erinnerte sich die frühere Treuhand-Chefin Birgit Breuel gerade im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Fliegen sei unverantwortlich billig geworden, weil der Flugverkehr privatisiert wurde, beklagt Riexinger – ja, das stimmt schon: Der Wettbewerb zwischen den privaten Anbietern hat dazu geführt, dass die Kunden heute weniger für Flugtickets zahlen müssen als zuvor und zwischen mehr Alternativen wählen können. Das ermöglicht ein funktionierender Wettbewerb. Was ist daran unverantwortlich? Der niedrige Preis hoffentlich doch nicht.

Mehr zum Thema 1/

„Kapitalismus verträgt sich nicht mit Klimaschutz“, behauptet Riexinger schließlich. Andersherum stimmt es: Wer mehr unternehmen möchte gegen die schnellere Erderwärmung – und die Experten sind sich sehr einig, dass Handlungsbedarf besteht –, der sollte gerade auf den Markt als Instrument setzen, um entsprechende Ziele zu erreichen. Auf die im Wettstreit erprobten Ideen der Vielen, die besser herausfinden können, was wirkt, als dies ein großer Planer und Lenker vermag.

Der Staat kann einen Rahmen setze und zum Beispiel über einen umfassenden Emissionshandel Gesamtmengen begrenzen. Oder (vorübergehend) mittels einer CO2-Steuer, welche die Bürger insgesamt nicht stärker belastet, versuchen, Anreize zu setzen. Wo und wie Emissionen am effektivsten eingespart werden, das sollten und können die Marktteilnehmer und Konsumenten jedoch am besten selbst herausfinden.