Sorgen in der Wirtschaft : In Glasgow geht es für die Deutschen um viel

Mit Wasserstoff zu grünem Stahl

Die Stahlindustrie spielt für den Klimaschutz eine Schlüsselrolle. Selbst in den modernsten Hochöfen und Hüttenwerken fallen für jede Tonne Rohstahl fast 2 Tonnen Kohlendioxid an. „Die Weltklimakonferenz in Glasgow sollte dazu genutzt werden, konkrete Schritte zu vereinbaren, wie die ehrgeizigen Klimaziele erreicht werden können. Die Stahlproduktion weltweit steht für 7 Prozent der globalen CO2-Emissionen und sollte daher mit ins Zentrum der klimapolitischen Überlegungen gestellt werden“, sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. In Deutschland wollen die Stahlunternehmen ihre Emissionen schon bis 2030 um rund ein Drittel verringern. Machbar ist das nur durch einen grundlegenden technologischen Wandel: Koks und Kohle werden durch Gas ersetzt, das den Sauerstoff aus dem Eisenerz löst. Schon Erdgas, das etwa ArcelorMittal in seinem Werk in Bremen verwendet, verspricht eine deutliche Verminderung der Emissionen. Der Weg zu praktisch klimaneutralem Stahl führt aber über Wasserstoff, der CO2-frei mit Hilfe von Ökostrom (oder Atomenergie) hergestellt wird. Statt der Hochöfen werden für den grünen Stahl Direktreduktionsanlagen benötigt. Branchenprimus Thyssenkrupp will seine erste Anlage 2024 oder 2025 in Betrieb nehmen, auch Salzgitter peilt Mitte des Jahrzehnts an. Die Direktreduktion liefert kein Flüssigeisen, sondern festen Eisenschwamm, der anschließend in einem möglichst mit Ökostrom betriebenen Aggregat eingeschmolzen werden muss. Das flüssige Roheisen kann dann in den bestehenden Stahlwerken weiterverarbeitet werden. Allein der technische Umbau der Anlagen wird nach Berechnungen der Stahlindustrie rund 30 Milliarden Euro verschlingen, davon 10 Milliarden Euro bis 2030. Gleichzeitig ruft die Branche nach Betriebsbeihilfen, um die höheren Kosten durch Wasserstoff und Grünstrom auszugleichen. Mit ihren Investitionsprojekten nehme die deutsche Industrie eine Vorreiterrolle ein, so Kerkhoff. Sie sieht sich aber auch in der Gefahr, von Billigimporten aus weniger ambitionierten Regionen überrollt zu werden.

Verkehrsemissionen steigen schnell

Wenn es um die Ziele der Klimakonferenz COP26 geht, ist auch der Verkehr ein entscheidender Faktor. Der Transport auf der Straße verursache 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, und der Ausstoß wachse schneller als in jedem anderen Sektor, heißt es auf der COP26-Internetseite. Der eingeleitete Wechsel zu Elektromobilität müsse daher schneller vorankommen und nicht nur Personenkraftwagen sondern auch Transporter, Lastwagen und Busse umfassen. Um Emissionsfreiheit im Transport zu erreichen, rufen die COP-Organisatoren Fahrzeughersteller auf, sich ein festes Datum für den Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren zu setzen. Vom Jahr 2035 an, besser aber noch früher sollen sie ausschließlich Autos verkaufen, die emissionsfrei sind, lautet eine ihrer Forderungen. Einige Autohersteller haben sich schon zum Ausstieg bekannt, wenngleich mit einem gewissen Spielraum. So will Opel, die deutsche Tochtergesellschaft des Stellantis-Konzerns, vom Jahr 2028 an ausschließlich emissionsfreie Autos anbieten, allerdings bisher nur in Europa. Die VW-Tochtergesellschaft Audi plant, vom Jahr 2026 an neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Markt zu bringen, die Produktion von Verbrennungsmotoren soll 2033 auslaufen. Flexibel liest sich auch die Ankündigung von Mercedes-Benz: „Bis zum Ende des Jahrzehnt wird die Marke mit dem Stern bereit sein, vollelektrisch zu werden – überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen.“ Ein Schritt dahin soll sein, vom Jahr 2025 an alle neuen Fahrzeug-Architekturen ausschließlich mit elektrischem Antrieb auszustatten. Die CO2-Neutralität seiner gesamten Neuwagenflotte strebt Mercedes bis zum Jahr 2039 an.