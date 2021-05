Nachhaltige Mobilität : Sono Motors will Solarautos auf die Straße bringen

Auf den ersten Blick sieht der schwarze Minivan wie ein ziemlich in die Jahre gekommener Gebrauchtwagen aus. Ein paar Schrammen an den Stoßfängern verraten, dass er nicht immer pfleglich behandelt wurde. Von Weitem irritieren die plumpe Linienführung und die breiten Spaltmaße. Doch bei näherer Betrachtung ist schnell zu erkennen, dass dieses Fahrzeug mit seinen Solarpanels in der matten Außenhaut ein „Mule“ ist, wie man im Fachjargon einen Versuchsträger nennt, der so nie auf die Straße kommen wird.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München.

Der Prototyp heißt „Sion“ und ist ein Minivan des Münchner Start-ups Sono Motors, der von Sonnenlicht angetrieben die noch junge Elektromobilität auf ein noch nachhaltigeres Niveau hieven soll. Bestimmt ist der Sion einer der besonders verwegenen Versuche, ein neues Auto zu bauen, seit Carl Benz in den 1870er Jahren an seinem Verbrennungsmotor für einen „pferdelosen Wagen“ herumgetüftelt hat. Vielleicht ist er aber doch noch zum Scheitern verurteilt.