Solarauto Sion : Sono Motors in Turbulenzen

Zu viel Schatten: Das Solarauto Sono Sion, hier auf einer Veranstaltung 2018 in Turin, sollte zu Tausenden in die Produktion gehen. Bild: Picture Alliance

Das krisengeschüttelte Solarunternehmen Sono Motors hat am Montag beim Amtsgericht München einen Antrag auf Anordnung eines Schutzschirmverfahrens gestellt. Zuvor seien Gespräche mit potentiellen Finanzierungspartnern erfolglos geblieben, teilte das Münchner Unternehmen mit.

Jona Christians, Mitgründer und Co-Geschäftsführer, zeigte sich zuversichtlich, dass „es gute Chancen gibt, die Sanierung im Rahmen des Schutzschirmverfahrens erfolgreich durchzuführen“. Das einstige Start-up ist Ende Februar mit dem Vorhaben gescheitert, das erste nur von Sonnenlicht angetriebene Elektroauto auf den Markt zu bringen.

Für den Sion, wie das Solarauto genannt wurde, hatte Sono Motors von mehr als 21.000 Kunden knapp 44 Millionen Euro Anzahlungen erhalten, die nun nicht zurückgezahlt werden können. Sono hatte das Solarauto-Projekt im Februar eingestellt und 250 Mitarbeitern gekündigt, weil sich keine Investoren und nicht genügend potentielle Käufer für das Auto fanden. Sono wollte sich stattdessen auf das Geschäft mit Solarzellen für Busse, Kühlanhänger oder Autos anderer Hersteller beschränken.

Ein Finanzierer habe das Geld für die Rückzahlung zunächst in Aussicht gestellt, wegen der Unsicherheit am Kapitalmarkt „realisierte sich jedoch diese Finanzierung nicht“, teilte das Unternehmen mit. Gespräche mit anderen Finanzpartnern verliefen ebenfalls im Sande.

Zu allem Überfluss wurden in den vergangenen Wochen wiederholt die Vorschriften der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq verletzt, an der die Muttergesellschaft Sono Group gelistet ist. Zuletzt wies die Börsenaufsicht darauf hin, dass der Geschäftsbericht für 2022 nicht fristgerecht eingereicht worden sei. Am Tag des Börsengangs im November 2021 war das Unternehmen noch mit 2,6 Milliarden Dollar bewertet worden.