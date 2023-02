Zu viel Schatten: Das Solarauto Sono Sion, hier auf einer Veranstaltung 2018 in Turin, sollte zu Tausenden in die Produktion gehen. Bild: Picture Alliance

Das vorzeitige Ende vom Solarauto Sion klingt wie eine strategische Unternehmensentscheidung des Vorstands: „Der Münchner Anbieter von solaren Mobilitätslösungen Sono Group N.V. gab heute den Entschluss bekannt, sein Geschäftsmodell umzustrukturieren und sich künftig ausschließlich auf die Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern zu konzentrieren.“ So lautet der erste Satz einer Pressemitteilung des ambitionierten Start-ups, das sich eigentlich zum Ziel gesetzt hatte, das erste nur von Sonnenlicht angetriebene Elektroauto in Deutschland auf den Markt zu bringen.

Am Freitag ist Sono Motors mit dem Plan gescheitert, weitere 100 Millionen Euro bei Interessenten und Investoren für den Bau einer Vorserie einzutreiben. Der Sion muss deshalb „mit sofortiger Wirkung“ eingestellt werden, rund 300 Mitarbeiter werden entlassen. Sono Motors hatte im vergangenen Geschäftsjahr 104 Millionen Euro Verlust gemacht.

„Trotz der mehr als 45.000 Reservierungen und Vorbestellungen für den Sion waren wir gezwungen, auf die anhaltende Instabilität der Finanzmärkte zu reagieren“, sagte Firmengründer Laurin Hahn. Die Sion-Käufer sollen ihre Anzahlungen in den kommenden beiden Jahren in Raten zurückbekommen.

Ein ständiges Auf und Ab

Die junge Geschichte vom Sion war ein ständiges Auf und Ab und wurde vor einem Jahr sogar verfilmt („Driven by the Sun“): Der 28 Jahre alte Hahn und sein gleichaltriger Studienfreund Jona Christians hatten einst in der elterlichen Garage einen alten Renault Twingo mit Solarmodulen auf dem Dach zum Elektroauto umgebaut. Es gelang ihnen, die Idee vom Sonnenauto in institutionelle Bahnen zu lenken, als sie 2016 Sono Motors gründeten, damals noch mit ihrer Freundin Navina Persteiner, die 2020 ausstieg. In mehreren Finanzierungsrunden sammelten sie mehr als 100 Millionen Euro ein, die Hälfte davon über Crowdfunding. Früh hatten die ersten Kunden das Auto mit den Solarpaneelen in der Karosserie zum Listenpreis von 25.500 Euro bestellt und dafür durchschnittlich 3000 Euro im Voraus bezahlt.

Als Sono Motors zwischenzeitlich das Geld ausging, schossen einige Business Angels Geld nach und sicherten so das Überleben. Und als es finanziell abermals eng wurde, rettete sich das Unternehmen im November 2021 mit einem Börsengang an die amerikanische Nasdaq. Dank des Emissionserlöses von netto 137 Millionen Euro rückte die für den Sommer 2023 geplante Serienfertigung des Sion tatsächlich in Reichweite. Und während die Aktie zu einem Pennystock mutierte, fand das Unternehmen mit dem finnischen Zulieferer Valmet einen zuverlässigen Auftragsfertiger – bis nun schon wieder die eigene Finanzierung wackelte.

„Auch wenn wir mit dem Sion-Programm unser ursprüngliches Herzensprojekt einstellen mussten, bietet uns die Verlagerung unseres gesamten Fokus auf B2B-Solarlösungen die Möglichkeit, weiterhin innovative Produkte in der Solarindustrie zu entwickeln“, erklärte Hahn. Der zweite Geschäftsbereich, der immerhin schon für erste Millionenerlöse sorgt, soll nun das einzige Standbein von Sono Motors sein. Das Unternehmen verkauft solare Nachrüstkits für Busse, Lastwagen und Kühlanhänger.