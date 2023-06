Rund 260.000 Euro für eine Urlaubsbuchung – solche Einnahmen hat auch der Reisemarktführer TUI nicht oft. Doch ein Kunde lässt sich den diesjährigen Sommerurlaub derart viel kosten, berichtet Deutschland-Chef Stefan Baumert. Dafür bekommt der Urlauber eine Luxus-Reise auf die Galapagos-Inseln, vor Ort mit einer Mini-Kreuzfahrt zwischen den Eilanden auf einem privaten Expeditionsschiff und auf der Rückreise noch mit einem mehrtägigen Zwischenstopp in Mexiko. Sechs Mitreisende sind im Preis inbegriffen, aber noch nicht die Flugtickets für den Weg von und nach Deutschland.

Ein Massenprodukt sei das natürlich nicht, was die Mitarbeiter der TUI-Dependance am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte auf Kundenwunsch zusammengestellt haben, sagt Baumert. In seinem Kerngeschäft mit Zielen, die viele Urlauber wählen, dominieren nämlich nicht entlegene Inseln im Pazifik.

Mallorca und die Region um das türkische Antalya lieferten sich gerade ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ um Platz eins in der Kundengunst – und das bedeutet in Zahlen: Im Sommerhalbjahr will TUI zu beiden Zielen jeweils mehr als eine Million Gäste aus dem deutschsprachigen Raum bringen. Aktuell liege die spanische Insel leicht vorn.

Preisanstieg „geringer als Inflationsrate“

Der Urlaub ist indes teurer geworden. Und das liegt nicht nur an einem größeren Premiumwunsch der Reisenden, steigende Kosten haben Urlaub an den Massenzielen ebenfalls verteuert. Wie groß der Anstieg ist, dazu halten sich Reiseanbieter bedeckt. Der Aufschlag falle „geringer als die Inflationsrate“ aus, beteuert Baumert. Ein Effekt der höheren Preise scheint sicher. Für den Tourismus mit Urlaubern aus Deutschland insgesamt und für das hiesige TUI-Geschäft prognostiziert Baumert: „Es lässt sich kaum noch verhindern, dass wir in diesem Jahr einen Umsatzrekord erreichen.“

Nach den Daten des Reisemarktforschers TDA wurde mit den bis Ende April eingegangenen Sommerbuchungen branchenweit schon der Vergleichswert aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 übertroffen. 2018 lag der Zwischenstand Ende April zwar noch geringfügig höher, aber damals gab es etwas mehr Frühbucher und ein etwas kleineres Last-Minute-Geschäft. Letztlich zahlten in den beiden Jahren vor der Pandemie Urlauber aus Deutschland laut GfK-Zahlen im Gesamtjahr mehr als 35 Milliarden Euro für ihre Ferien an die Reiseveranstalter von TUI über Alltours bis Schauinsland-Reisen .

Branche macht mehr Umsatz mit weniger Kunden

2023 haben gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel nicht dazu geführt, dass insgesamt weniger für das Verreisen ausgegeben wird. „Der Stellenwert von Urlaub ist unverändert sehr hoch“, folgert Baumert. An der Börse genügten diese Aussagen, um den TUI-Aktienkurs bis zum Mittwochnachmittag um fast 5 Prozent steigen zu lassen – auf den höchsten Wert seit der Kapitalerhöhung vor zwei Monaten.

Die TDA-Marktforscher haben allerdings schon darauf hingewiesen, dass die höheren Urlaubsausgaben von einem we­sentlich kleineren Kundenkreis stammen. „24 Prozent weniger gebuchte Ur­laubsreisende“ als zum Vergleichszeitpunkt 2019 habe es Ende April gegeben. Für Reisebüros und Onlineportale, deren Einnahmen durch Vermittlungsprovisionen sich an Umsätzen und nicht an Urlauberzahlen orientieren, bedeutet das zwar vorerst, dass sie mit weniger Kunden mehr verdienen.

Doch so wohltuend der nahende Umsatzrekord für die durch die Corona-Krise gebeutelte Branche scheint, so groß sind Sorgen über den Kundenschwund. Norbert Fiebig, der Prä­sident des Deutschen Reiseverbands, sprach schon vor Reisebüromanagern über die wachsende Diskrepanz zwischen Umsätzen und Reisendenzahlen. Er mahnte die Branche, wachsam zu sein.

Für TUI sieht Deutschland-Chef Baumert keinen Anlass, besorgt zu sein. Er rechnet nicht nur mit höheren Umsätzen, sondern auch mit mehr Kunden. Jede dritte Buchung bei einem Reiseveranstalter gehe hierzulande mittlerweile an den Marktführer. Der Konzern profitiert auch davon, dass mit der Insolvenz von Thomas Cook kurz vor der Pandemie ein großer Wettbewerber weggefallen ist.

Andere Urlaubsziele als Sparstrategie

Doch es gibt auch Anzeichen, dass TUI-Kunden angesichts der allgemeinen Teuerung stärker auf den Preis gucken. So hat es das ägyptische Hurghada an der Küste des Roten Meeres auf Platz sechs der bei dem Konzern am stärksten nachgefragten Mittelstreckenziele geschafft – hinter Mallorca, Antalya und drei griechischen Inseln.

Dabei können in Hurghada während der Schulferienzeit die Spitzentemperaturen 45 Grad am Tag übersteigen. In der Vergangenheit haben Kunden für den Sommer mitunter abgewunken, da ihnen das zu warm war, in diesem Jahr heizen offenbar die dort im Vergleich zu anderen Zielen niedrigeren Preise die Nachfrage an.

Auch das steigende Interesse an Mittelmeerstränden dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sich Urlauber umorientieren. Baumert berichtet, dass auf einigen griechischen Inseln Hotels schon ausgebucht seien, während die Nachfrage für Fernreisen noch den Vor-Corona-Werten hinterherhinke. „Einige Kunden haben statt eines Fernreiseziels in diesem Jahr das Mittelmeer gewählt“, sagt er. Sein Tipp, falls Last-Minute-Kunden die verbliebene Auswahl zu klein erscheine: „Wer in den großen Destinationen nicht mehr fündig wird, sollte einen Blick auf den kleinen Bruder oder die kleine Schwester werfen: Menorca und Ibiza statt Mallorca. Dalaman statt Antalya.“

Mehr zum Thema 1/

Doch Sparen steht trotz Inflation längst nicht für alle Kunden im Vordergrund. „Im Luxussegment sehen wir starke Zuwächse“, sagt Baumert. Zwar geht es nicht immer um den Besuch auf den Galapagos-Inseln mit Privatjacht, aber Fünf-Sterne-Häuser in Griechenland, in denen die Minibar regelmäßig mit Weinen neu bestückt werde oder ein Tesla-X-Elektroauto für individuelle Ausflüge vor der Tür bereit stehe, seien gefragter.