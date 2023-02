Trotz einer Forderung von 731 Millionen Euro redet man zunächst miteinander. Im Foyer des Landgerichts Bonn sind Frank Asbeck, ehemals Vorstandschef und Gründer von Solarworld, sein Anwalt Guido Plassmeier und Insolvenzverwalter Horst Piepenburg im angeregten Gespräch, bevor am Donnerstag über Verantwortung und Versäumnisse der Insolvenz von Solarworld im Jahr 2017 gestritten wird.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zwei Stunden lang tauschen zahlreiche Anwälte beider Seiten vor der 15. Zivilkammer eifrig Rechtsansichten aus und ringen um einzelne Formulierungen, dann reißt Asbeck der Geduldsfaden. „Herr Piepenburg, Sie sind 69 Jahre alt, ich bin jetzt 63, wann wollen wir eigentlich nach Hause gehen, um in Ruhe zu schlafen?“, fährt der erboste Asbeck sein Gegenüber an.

Nach Darstellung der fünf beklagten Vorstände hat es Piepenburg in mehr als einem Jahr nicht geschafft, seine Vorwürfe der Insolvenzverschleppung mit Daten aus zentralen Planungsdatenbanken von Solarworld („Master File“) und Mail-Postfächern zu untermauern. „Wir waren keine Fischbratküche, wir waren ein Unternehmen mit 3000 Menschen“, platzt es Asbeck heraus: „Mit nur einem Knopfdruck hätten Sie die Daten gehabt. Sie haben Ihr Handwerk nicht richtig gemacht und verdienen Millionen als Insolvenzverwalter.“

Millionen von Dokumenten

Dass es in der Schadenersatzklage mindestens um eine Menge von Tera- oder gar Pentabyte an Daten geht, erwähnt der Vorsitzende Richter Uwe Schneiders eingangs. Allein das Datenverzeichnis belaufe sich auf 73.000 Seiten, ausgedruckt wären mehr als 17 Millionen Dokumente, berichtet Schneiders. Um der Datenflut Herr zu werden, würden beide Prozessparteien ganze Rechenzentren beschäftigen.

Gerade dort aber liegt offenbar das Kernproblem: Der Gründer von Solarworld wirft Insolvenzverwalter Piepenburg und dessen IT-Dienstleister vor, in der Klage nicht auf Grundlage eines Backups zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags im Mai 2017 zu argumentieren. „Einen Backup hat er nicht gemacht“, darauf beharrt Asbeck im Gerichtssaal. Stattdessen sollen die IT-Fachleute des Insolvenzverwalters mit den Daten weitergearbeitet und diese verändert haben, behaupten auch die Anwälte der anderen Beklagten. Das Mail-Postfach der früheren Vorstands-Frau Colette Rückert-Hennen, nun bei EnBW als Arbeitsdirektorin für das Ressort Personal verantwortlich, ist nach bald sechs Jahren immer noch nicht auffindbar.

Mehr zum Thema 1/

Mehrfach zeigt sich Piepenburg kooperativ, es sei alles nur eine Frage von Kapazitäten. „Wenn ich weiß, was benötigt wird, bekommen Sie das!“ Doch Asbeck und die anderen vier Spitzenmanager haben umfassende Einsichtsrechte, betonen deren Anwälte immer wieder – in die Unterlagen, die Piepenburg in Häppchen in eine Cloud hochladen lässt, haben sie eigenem Bekunden nach „kein Vertrauen mehr“.

D&O-Versicherer wollen Auskunft

Die Informationen, ob die Vorstände schon im Juli 2016 von der Insolvenzreife hätten ausgehen müssen, ist auch für die Managerhaftpflichtversicherer interessant. Das D&O-Konsortium, angeführt von Axa XL, würde nur für Schäden aufkommen, wenn Asbeck &­Co nicht vorsätzlich gehandelt haben. Zudem müsste die einstige Führungsriege einen Selbstbehalt tragen, nach Medienberichten sollen das bis zu 10 Prozent der Schadenssumme sein.

Die Kosten für Anwälte und Gutachter sind dabei nicht eingerechnet. Richter Schneiders bringt am Donnerstag noch einmal die Möglichkeit eines Vergleichs ins Spiel. Doch die Beklagten lehnen dies entschieden ab. Piepenburg sagt, er sei immer vergleichsbereit. Die Beklagten könnten auf in zukommen. Der Prozess soll im Oktober fortgesetzt werden.