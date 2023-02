Über Karneval lag der Justizbetrieb in Bonn weitgehend still. Doch das ändert sich nun. Denn am Donnerstag stehen sich Horst Piepenburg, Insolvenzverwalter des untergegangenen Solarworld -Konzerns, und fünf ehemalige Vor­stände – darunter Firmengründer Frank Asbeck – gegenüber. Mit allen Anwaltsteams, den ebenfalls am Prozess beteiligten Haftpflichtversicherern und den Zuschauern wird es eng werden im Sitzungssaal S 0.11., dem größten der Bon­ner Justiz, in dem zuletzt vor allem die viel beachteten Cum-ex-Strafprozesse stattgefunden haben.

Mit dem öffentlichen Interesse an dem Zivilrechtsstreit wird Piepenburg, kommunikationsstarker Grandseigneur der deutschen Insolvenzbranche, keine Pro­bleme haben. Seit vier Jahrzehnten spricht der 69 Jahre alte Rheinländer mit den Mächtigen und den kleinen Arbeitern in Unternehmen, mit Betriebsräten, Politikern und Investoren über die Zu­kunft von in Schieflage geratenen Unternehmen und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Piepenburgs Maßnahmen mögen nicht immer populär gewesen sein. Aber er wird an anderen Zahlen gemessen. So steuerte er als „Chef auf Zeit“ einst den Anlagen- und Maschinenbauer Babcock Borsig durch schwere Gewässer. Rund 18.000 von ursprünglich 21.000 Arbeitsplätzen konnte Piepenburg sichern.