Gefragte IT-Experten : Wer Talent hat, braucht kein Diplom

Talentierte IT-Spezialisten sind in Deutschland nicht so leicht zu finden. Gleichzeitig wächst in den Unternehmen der Bedarf an Fachleuten. VW-Chef Herbert Diess will den Wolfsburger Konzern in wenigen Jahren zu einem softwaregetriebenen Unternehmen umbauen. Was tun? Allein in diesem Jahr plant die neue Software-Einheit des Konzerns unter Leitung des VW-Vorstands Christian Senger, rund 2.500 IT-Experten einzustellen. Um den großen Bedarf an Software- und Digitalexperten decken zu können, bildet VW seit einem Jahr Hunderte von Software-Entwicklern in einer konzerneigenen „Fakultät 73“ aus. Mit nur neun Monaten Vorlauf gehöre diese Fakultät „zu den schnelleren Projekten bei Volkswagen“, sagt der für Fortbildung zuständige Manager Ralph Linde, Leiter der Volkswagen Group Acadamy.

Mit der Fakultät 73 öffnet sich das Unternehmen zudem für neue Wege: 100 Plätze gibt es je Jahrgang, rund 1.500 Bewerber wagen sich an den Aufnahmetest. „Für uns ist wichtig, dass die Teilnehmer den Test bestehen“, sagt Linde. „Wir wollen Talente erkennen, nicht Zeugnisse anschauen.“ Wie andere Unternehmen auch macht Volkswagen die Erfahrung, dass Nerds mit Leidenschaft für IT nicht immer ein Studium beendet haben oder eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. Im zweiten Jahrgang haben 14 Prozent derer, die in diesen Tagen im Mobile-Life-Campus, der Auto-Universität von VW, in Wolfsburg ihre Qualifizierung zum Software-Experten beginnen, keinen Uni- oder Berufsabschluss. 24 Prozent haben die Universität abgeschlossen, 62 Prozent eine Berufsausbildung. In zwei Jahren werden sie bei VW zu Junior-Softwareentwicklern ausgebildet. Von diesem Jahr an verdoppelt VW die Schlagzahl auf zwei Jahrgänge. Bereits im September soll in Wolfsburg die dritte Generation des eigenen IT-Nachwuchses an den Start gehen.