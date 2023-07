Aktualisiert am

Unternehmen von „Höhle der Löwen“-Stars meldet Insolvenz an

Die Social Chain AG erwirtschaftete in den vergangenen Jahren hohe Verluste. Nach einer gescheiterten Kapitalerhöhung beantragt das Unternehmen der bekannten Investoren Georg Kofler und Ralf Dümmel jetzt Insolvenz.

Das Onlinehandelsunternehmen Social Chain AG der aus der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bekannten Investoren Georg Kofler und Ralf Dümmel stellt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Das teilte das Berliner Unternehmen am Montag per Ad-hoc-Meldung mit. Dabei bleibt die aktuelle Geschäftsführung bestehen, wird aber von einem Juristen überwacht. Nach „eingehender Prüfung“ sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass „für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht“.

Gleichzeitig kündigte der Vorstandsvorsitzende, Georg Kofler, an, sein Amt niederzulegen. Dieser hält selbst 36 Prozent an dem Unternehmen und leitete einst den Fernsehsender Pro Sieben.

Zuvor scheiterte Social Chain mit dem Vorhaben, mit 4,5 Millionen neuen Aktien das Grundkapital zu erhöhen. Zeitgleich hatte die deutsche Finanzaufsicht Bafin im Konzernabschluss 2021 Fehlbuchungen von fast 60 Millionen Euro beanstandet. Das Unternehmen hatte Zahlungen aus Aktienverkäufen und einem Darlehen über 50 Millionen Euro als Cashflow aus operativer Tätigkeit ausgewiesen.

Wichtiger Investor zahlt nicht

Am Montag seien nun „die Verhandlungen über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel gescheitert“, teilte das Unternehmen mit. Zudem sei ein wichtiger Investor „seinen Zahlungspflichten nicht nachgekommen“. Deshalb gebe es „keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr“, dass der kurzfristige Finanzbedarf gedeckt werden könne.

Georg Kofler war Juror in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“. Sein Geschäftspartner Ralf Dümmel ist dort immer noch aktiv. In der Sendung stellen Start-up-Gründer ihre Geschäftsidee vor und hoffen auf Geld der Investorenjury. Durch die Sendung erlangte auch die Social Chain AG Aufmerksamkeit. Das Unternehmen vertreibt über soziale Medien ein breites Portfolio an Produkten.

Nach der Fusion mit dem Unternehmen DS Produkte von Ralf Dümmel ging Social Chain 2021 an die Börse und war dort zwischenzeitlich eine halbe Milliarde Euro wert, der Kurs lag bei 54 Euro. Dann ging es bergab. Auf einen Verlust von 72,5 Millionen Euro im Jahr 2021 folgte 2022 ein Minus von 106,8 Millionen Euro. Der Aktienkurs lag zuletzt bei knapp zwei Euro.