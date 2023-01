Top-Manager blicken voraus : So wird 2023

Sie gehört laut dem Magazin „Forbes“ zu den 100 mächtigsten Frauen der Welt: Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung des Pharma- und Technologieunternehmens Merck . Tatsächlich denkt die Spanierin über den Tellerrand ihres Unternehmens hinaus – und so lautet ihre Prognose: „2023 wird ein sehr anspruchsvolles Jahr.“ Man stehe am Rande einer globalen Rezession, die Inflation präge die Verbrauchernachfrage und erhöhe die Kosten, steigende Zinsen belasteten zusätzlich. Doch Pessimismus ist Garijos Sache nicht: „Wissenschaft und Technologie werden auch in Zukunft ein entscheidender Faktor für den menschlichen Fortschritt sein.“

Natürlich soll der von ihr gelenkte Dax-Konzern dabei eine wichtige Rolle spielen, zumal Merck in dynamischen und vielversprechenden Märkten tätig sei. Die 62 Jahre alte Managerin und Medizinerin macht nicht nur sich selbst, sondern auch Patienten Hoffnungen. Sie erwarte „wichtige Durchbrüche in der personalisierten Patientenversorgung, der digitalen Gesundheit, Fortschritte im Labor der Zukunft“. Mittendrin: das Familienunternehmen Merck, bald 355 Jahre alt.

„2023 wird für mich ein Jahr des Wandels sein“

Turbulenter – man könnte auch sagen: chaotischer – geht es kaum: Helen Giza steht seit dem Nikolaustag an der Spitze des Dialyseanbieters FMC, Tochtergesellschaft des Gesundheitskonzerns Fresenius und wie dieser im Dax notiert. Die 54 Jahre alte Managerin muss das krisengeschüttelte Unternehmen, das sich als global führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Nierenerkrankungen betrachtet, wieder beleben.

Verständlich, dass Giza sagt: „2023 wird für mich ein Jahr des Wandels sein.“ Für den Turnaround bei FMC stelle man das Betriebsmodell um, statt regional mit zwei globalen Bereichen. Und persönlich? „Nach der Pandemie genieße ich es wieder, einen persönlichen Austausch zu haben.“ Als berufstätiger Mutter kommt ihr das New-Work-Modell aus Homeoffice und Online-Meetings sowie persönlicher Präsenz entgegen. Es sei für sie „die ideale Möglichkeit, meinen Rollen als CEO, Mutter und Ehefrau gerecht zu werden“.

Für Evelyn Palla wird 2023 „ein Jahr des Umbruchs für den öffentlichen Nahverkehr“. Die Südtirolerin sollte das wissen, sitzt sie doch im Konzernvorstand der Deutschen Bahn, zuständig für den Regionalverkehr. Unter „Umbruch“ versteht die 49-Jährige nicht nur das 49-Euro-Ticket, mit dem die Deutschen voraussichtlich von April an auch in den Regionalzügen der DB reisen können. Vor allem verweist sie auf technische Fortschritte: „Während beim Thema autonomes Fahren viele in die USA schauen, sind wir in Deutschland schon einen Schritt weiter.“

Die technischen und gesetzlichen Voraussetzungen seien da, „um autonom fahrende Fahrzeuge in unseren öffentlichen Nahverkehr zu integrieren“. Was das konkret bedeutet? „Das ist vor allem eine gute Nachricht für die 55 Millionen Menschen, die auf dem Land leben und keine Haltestelle vor der Tür haben.“ Reisende könnten künftig Shuttles per App rufen und sich dann, zunehmend autonom, an den nächsten Bahnhof fahren lassen. „Menschen werden auch auf dem Land so unterwegs sein können, dass sie ihr eigenes Auto gar nicht mehr vermissen.“ Das Ziel: gute Zugangebote, ergänzt um Busse, selbstfahrende Autos, Elektroroller und Fahrräder. „Und alles so verbinden, dass sie mit Leichtigkeit und Verlässlichkeit jederzeit Teil unseres Alltags sind.“ Kunden dürften das gerne hören – und angesichts des Bahnchaosjahres 2022 trotzdem gehörige Zweifel hegen.