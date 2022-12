Neuer Varta-Chef : „Oder ich entlasse Leute“

Aktualisiert am

Markus Hackstein in der Knopfzellenproduktion in Ellwangen Bild: Tobias Schmitt

Varta galt als Batteriehoffnung, doch nach Chaostagen ist der Hersteller an der Börse eingebrochen. In seinem ersten Interview sagt der neue Chef Markus Hackstein, wie er Varta retten will.