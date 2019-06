FAZ Plus Artikel Manager im Ruhestand : So viel Pension bekommen die Dax-Chefs

Der Anstieg der Gehälter von Spitzenmanagern in den vergangenen Jahren hat in der Öffentlichkeit schon oft für Empörung gesorgt. Etwas im Schatten des Scheinwerferlichts stehen die Pensionen, die den Vorstandsvorsitzenden der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland zugesagt werden. Dabei fallen auch die Ruhegehälter der Spitzenmanager in Deutschland oft üppig aus. Im vergangenen Jahr sind die Pensionszusagen abermals moderat gestiegen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 beliefen sich die Pensionszusagen für die Dax-Vorstandsvorsitzenden im Mittelwert (Median) auf rund 9,8 Millionen Euro, sie lagen damit 3 Prozent höher als im Jahr zuvor. Das heißt, die Hälfte der früheren Chefs erhält mehr, die andere Hälfte weniger als 9,8 Millionen Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der Unternehmensberatung Willis Towers Watson. Im Mittel kosten die Unternehmen die Zusagen an ihre Vorstandsvorsitzenden 810.000 Euro im Jahr.

Hinter dem Mittelwert versteckt sich eine große Spanne unterschiedlicher Pensionsansprüche – sie reicht von null bis 42 Millionen Euro. Überhaupt keine Pension zahlt der Konsumgüterhersteller Beiersdorf – als einziges Unternehmen im Dax. Dessen zum Jahreswechsel ausgeschiedener Chef Stefan Heidenreich wird freilich dennoch im Ruhestand nicht darben müssen, denn zu seinem Abschied wurde bei ihm die Auszahlung eines langfristigen Bonusprogramms fällig – allein daraus erhielt er 21 Millionen Euro – im Durchschnitt drei Millionen Euro für jedes Jahr an der Spitze der Beiersdorf AG. Auf eine zusätzliche Pension muss er verzichten.