Urlaub mit dem Auto : So viel kosten Snacks an der Autobahn

Die Pause an der Rastanlage kann Urlaubsreisende teuer zu stehen kommen. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Automobilclubs Mobil in Deutschland an zehn Autobahnraststätten und zehn Autohöfen neben der gleichen Autobahn. Im Schnitt mussten für Snacks, Getränke oder beim Tanken von Diesel an der Autobahnraststätte 20 Prozent mehr bezahlt werden als am nahe gelegenen Autohof. Beim Vergleich von Spritpreisen im Juni ergaben sich beim Diesel Preisunterschiede zwischen Rastanlage und Autohof von 11 bis 44 Cent je Liter, für Benzin E10 von 17 bis 51 Cent.

Ähnlich groß sind die Unterschiede auch für die Verpflegung: Ein kleiner Cappuccino (0,2 Liter) kostete am Autohof von 3,16 bis 6 Euro, an der Raststätte von 3,79 bis 8,18 Euro. Für eine einzeln in Folie verpackte 22-Gramm-Salami Marke Bifi wurden am Autohof zwischen 0,49 Cent und 2 Euro berechnet, an der Raststätte 1,49 bis 3,29 Euro.

Der Autoclub Mobil in Deutschland errechnete aus fünf Getränken, fünf Snacks sowie Käsesemmel und Bockwurst-Brötchen einen Warenkorb, der im Durchschnitt am Autohof 33,97 Euro kostete, an der Autobahnraststätte 41 Euro und damit 20,7 Prozent mehr. Für eine Tankfüllung von 50 Euro ergab sich im Schnitt ein um 17,27 Euro oder 21,1 Prozent höherer Preis an der Autobahnraststätte. Wer es eilig habe und wenig auf die Kosten achte, könne die Raststätten direkt an der Autobahn nutzen, kommentiert Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland. „Für alle, die es entspannter angehen und dabei auch einfach sparen wollen, empfiehlt sich ein Stopp an einem Autohof. Der kleine Umweg lohnt sich auf jeden Fall.“