Aktualisiert am

So schnell verwandelt sich Siemens in ein Software-Unternehmen

Wichtige Übernahmen : So schnell verwandelt sich Siemens in ein Software-Unternehmen

Moderne Bahn: Züge wie der TGV werden digital aufgerüstet, mit Sqills bietet Siemens die Software an. Bild: AFP

„Stell dir vor“, sagt Richard Barnett, „ein Zwei-Euro-Sensorchip fehlt im Lager, und ein 80 000 Euro teures Auto kann deshalb nicht vom Band laufen.“ Für den Vertriebsvorstand von Supplyframe geht es darum, dass es gar nicht erst zu leeren Lagern, Transportproblemen oder anderen Unterbrechungen in einem Produktionsprozess kommt. Und zwar über die gesamte Zeit des Lebenszyklus – von der Entwicklung über die Fertigung bis zum Ende der Lebensdauer – im Fachjargon „Lifecycle“ genannt. Daher ist für Barnett wichtig: „Transparenz zu jedem Zeitpunkt entscheidet über den Erfolg.“

Rüdiger Köhn Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in München. Folgen Ich folge



Supplyframe soll alle notwendigen Informationen liefern, um einen reibungslosen industriellen Prozess zu ermöglichen. Es bietet den globalen Überblick über sich ständig ändernde Preise, über Verfügbarkeiten oder technologische Entwicklungen. Nutzer können über diese Plattform die Kosten senken, die Flexibilität sowie die Geschwindigkeit in der Wertschöpfungskette von elektronischen Komponenten erhöhen. Dem Netzwerk gehören mehr als zehn Millionen Ingenieure und Einkäufer an. Rund 600 Millionen elektronische Komponenten finden sich dort mit Preis oder Lieferfähigkeit. „Das sind Daten, die sich in Minuten oder gar Sekunden ändern“, sagt Barnett. Supplyframe sei ein Informationsmarktplatz für Beschaffungen.