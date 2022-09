Baupräsident im Interview : „Wir gehen von Preissteigerungen in Höhe von 20 Prozent aus“

Herr Hübner, ist der Boom am Bau vorbei?

Die Unternehmen sind verunsichert. Aber so schlimm, wie wir es vor drei Monaten befürchtet haben, ist es glücklicherweise nicht.

Warum?

Derzeit kommt vieles zusammen. Die extrem gestiegenen Materialpreise, die steigenden Zinsen. Unsere größten Sorgen wurden allerdings etwas gedämpft, weil der Bund sogenannte Preisgleitklauseln bei alten Aufträgen zugelassen hat.

Das bedeutet?

Die Bauindustrie kann in laufenden Verträgen mit dem Bund gestiegene Preise für Energie und Material nachträglich weitergeben, das hat uns sehr geholfen. Nehmen Sie ein konkretes Beispiel: Sie benötigen 5000 Tonnen Stahl, haben für eine Tonne bei der Ausschreibung 650 Euro eingeplant, müssen jetzt aber 1400 Euro zahlen. Das wäre ohne Gleitklauseln nicht zu machen.

Jetzt übernimmt der Staat als Auftraggeber alle Mehrkosten?

Der Bund übernimmt die Kosten zumindest teilweise, die Länder ziehen erst nach und nach mit. Aber wir können natürlich nicht alle Preise im Angebot erhöhen, das ist konkret vorgegeben und muss auch nachgewiesen werden, etwa für Stahl, Diesel, Bitumen oder Asphalt.

Um wie viel teurer werden denn Brücken und Straßen jetzt für den Staat?

Wie gehen für dieses Jahr von Preis­steigerungen in Höhe von 20 Prozent aus, schon im Vorjahr waren es sieben Prozent.

Und wenn die Materialpreise wieder sinken, gilt die Gleitklausel auch umgekehrt?

Ja, natürlich. Das ist ein faires Spiel.

Gehen Sie denn von weiteren Preissteigerungen aus?

Wir hoffen, dass wir den Höhepunkt der Materialpreise hinter uns haben.

Was ist konkret noch knapp?

Im Schlüsselfertigbau sind es vor allem digitale Bauteile. Da gibt es definitiv Lieferschwierigkeiten.

Und klassische Baumaterialien?

Die sind im Moment kein großes Thema mehr. Sie waren vielleicht noch nie ein so großes Thema, wie manch einer meinte.

Warum?

In Umfragen haben zwar viele Unternehmen von Problemen in der Lieferkette gesprochen. Wenn man jedoch genau hingeschaut hat, lag es aber daran, dass der Standardlieferant ausgefallen ist, die Suche also langwieriger geworden ist. Wenn ein benötigter Chip noch in Schanghai liegt, besteht ein Lieferpro­blem. Wenn das Schalholz bei dem Lieferanten liegt, allerdings das Dreifache kostet, dann gibt es ein Preisproblem, das ist ein anderes Thema.

Wird Bauen jetzt wieder billiger?

Das ist schwer zu sagen. Die Lieferketten sind ja tatsächlich gestört. Aber in einigen Bereichen nehmen wir eine verstärkte Spekulation wahr, was uns das Arbeiten nicht gerade erleichtert. Schauen wir uns den hohen Dieselpreis an, der hat mit dem Rohölpreis schon lange nichts mehr zu tun. Bei dieser Preisexplosion können auch die Bauunternehmen nur erschüttert zuschauen.

Aber treffen Sie denn die hohen Ölpreise so stark?

Fast jede Baumaschine läuft mit Diesel. Im Tiefbau benötigen Sie für jeden Kubikmeter umgesetzten Boden etwa einen Liter Diesel – bei der Strabag sind das rund 40 Millionen Liter im Jahr. Das ist keine Kleinigkeit. Und darauf haben wir überhaupt keinen Einfluss.

Wo merken Sie die Auftragszurückhaltung am meisten?

Vor allem im privaten Wohnungsbau; auch große Wohnungsbaugesellschaften treten dort auf die Bremse. Das merken wir deutlich. Der Bund investiert glücklicherweise weiter im geplanten Umfang.

Und die Kommunen?

Dort spüren wir bereits eine gewisse Zurückhaltung, und eine nackte Zahl deckt dies: der Deutsche Städte- und Gemeindebund erwartet ein Investitionsdefizit von 5,8 Milliarden Euro bis 2025. Ich kann nur die Hoffnung ­aussprechen, dass die Politik hier gegensteuern wird und die Finanzlage der Kommunen weiter stärkt. Angesichts des Investitionsstaus ist es dringend notwendig, über einen neuen kommunalen Investitionspakt zu diskutieren. Denn als Rückgrat unserer Gesellschaft sind es die Kommunen, die das Leben der Menschen vor Ort gestalten und wichtige Infrastrukturen bereitstellen – von der Schule über Ärztehäuser bis hin zu Straßen für den ÖPNV. Es ist doch erschütternd, wie viele Grünbrücken wir bei Autobahnen nachrüsten, damit ein Hirsch drüberläuft, den es vielleicht dort gar nicht mehr gibt, aber in städtischen Schulen fällt der Putz von der Wand, und die Toilettenanlagen sind kaputt.

Wenn Sie alle Kunden zusammennehmen – Staat, Private, Unternehmen –, sinkt das Auftragspolster der Bauindus­trie bereits?