Als Julia Reichert sich entscheidet, alles auf eine Karte zu setzen, gerät die Welt gerade aus den Fugen. Im März 2022, wenige Wochen nach Ausbruch des Ukrainekriegs, gründet die Unternehmensberaterin ihr Gesundheits-Start-up Onuava. Sie will eine Plattform für Unternehmen entwickeln, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kinderwunschbehandlungen fi­nanziell, mit Informationen und Beratung zu unterstützen. „In Amerika oder Großbritannien ist das völlig normal“, sagt Reichert. 47 Prozent der Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten würden Kinderwunschbehandlungen in der Belegschaft unterstützen. Reichert hat selbst drei Kinder mithilfe einer solchen Behandlung bekommen – ihr Start-up ist ihr ein persönliches Anliegen. „Das schlechte wirtschaftliche Umfeld hat meine Entscheidung überhaupt nicht beeinflusst.“

Reichert ist damit eher die Ausnahme als die Regel. Rezessionsängste, Zinswende und das Bankenbeben in USA und Eu­ropa haben Investoren in Deutschland vorsichtiger werden lassen. Nach aktuellen An­gaben des Beratungshauses EY betrug das Gesamtvolumen der Investitionen in Jungunternehmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 3,1 Milliarden Euro.

Thomas Prüver, Partner von EY, erklärt: „Deals im Gesamtvolumen von mehr als 3 Milliarden Euro – das scheint auf den ersten Blick ein solider Wert zu sein. Klar ist aber auch, dass die großen geopolitischen Risiken, der hohe Inflationsdruck, das hohe Zinsniveau und die schwache Konjunkturentwicklung zu einem schwierigen Finanzierungsumfeld im Start-up-Ökosystem hierzulande geführt haben.“ Jungunternehmen müssten ihre Geschäftsmodelle wetterfest machen. „Das ist der klare Fokus, den Investoren sehen wollen“ – nicht nur die in Deutschland.

Eine „neue Marktrealität“

Atomico, ein in London sitzender Risikokapitalgeber, hatte mit Blick schon im Frühjahr von einer „neuen Markt-Rea­lität“ für die gesamte europäische Start-up-Branche gesprochen. Waren 2022 noch mehr als 80 Milliarden Dollar in Europas Start-ups geflossen, so werden es in diesem Jahr nur rund 50 Milliarden Dollar sein. Das finanzielle Engagement wird nach der Schockwelle, die der Un­tergang der Silicon Valley Bank im Frühjahr lostrat, derzeit vor allem seitens amerikanischer Investoren gedrosselt; das Interesse an Technik made in Europe aber ist nach wie vor groß.

Konzerne wie Siemens, Bosch oder SAP haben die europäische Start-up-Branche fest im Blick. Die im Juni ausgetragene Pariser Start-up-Messe Vivatech verzeichnete Besucherrekorde. Die Regierungen in Berlin, Paris und Rom bringen bei jeder Gelegenheit ihre gut gefüllten Subventionstöpfe zur Förderung von Systemen der Künstlichen Intelligenz oder der Energiespeicherung ins Spiel.

Gefragter Energiesektor

Hansjörg Plaggemars von Altech Advanced Material sagt, das Interesse der Investoren und der Politik sei riesig. Es gebe keine Schwierigkeiten – weder mit der Finanzierung noch mit Genehmigungen. Kein Wunder: Altech setzt auf neue Produkte für den Energiesektor. Dafür greife es auf Technologien zurück, die vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden und Hermsdorf entwickelt und jahrelang erprobt wurden. So habe man eine keramische Festkörperbatterie entwickelt, die weder Kobalt noch Lithium, Kupfer oder Graphit brauche. Sie sei voll recycelbar, feuer- und explosionssicher, habe eine feste Lieferkette und könne komplett in der EU gefertigt werden.

Genau das werde man nun angehen. Mitte September gehe es los, sagt Altech-Vorstand Plaggermars. Mitten im Lausitzer Industriepark Schwarze Pumpe ziehe man ein Werk samt der ersten Produktionslinie hoch. Weitere Linien könnten folgen. Denn die Nachfrage nach leistungsfähigen Speichersystemen sei gewaltig, der Markt wachse rasant, und die Finanzierung der Altech-Vorhaben stehe auf festen Füßen.