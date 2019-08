Aktualisiert am

Branche in der Krise

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Branche in der Krise :

FAZ Plus Artikel Branche in der Krise : Das tiefe Tal der Autozulieferer

Die schlechten Nachrichten kommen Schlag auf Schlag. Ein Autozulieferer nach dem anderen korrigiert seine Pläne nach unten, weil sich die Branchenkonjunktur schlechter entwickelt als erwartet. Die Angst vor weiteren Handelshemmnissen und ein drohender Brexit sorgen die gesamte Branche. Vor allem China, der mittlerweile wichtigste Automarkt der Welt, ist kein verlässlicher Abnehmer mehr.

In dieser Situation lässt es aufhorchen, wenn Bernd Osterloh, der mächtige Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen, den Horizont etwas weiter zieht und davor warnt, dass die aktuelle Lage nicht einfach nur ein Zacken im üblichen konjunkturellen Auf und Ab ist. Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung gefährde den Industriestandort Deutschland, sagte Osterloh kürzlich der F.A.Z. Verbrennungsmotoren würden zu schnell abgeschafft, während die Politik den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos vernachlässigt habe: „Selbst die Großen wie Bosch, Continental oder Schaeffler haben Probleme, bei den kleinen Zulieferern sieht es teilweise dramatisch aus“, sagte er und warnte, dass „wir in Deutschland bald Landstriche haben, in denen Unternehmen schließen und Arbeitsplätze verlorengehen.“