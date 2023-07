Aktualisiert am

New York

Neue App „Threads“ : So sagt Mark Zuckerberg Twitter den Kampf an

Facebook-Chef Mark Zuckerberg während eines Fecht-Events im „Metaverse“ in einem Video, das am 28. Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Bild: Facebook/Reuters

Meta macht ernst mit seinem Frontalangriff auf Twitter . Der Internetgigant steht wohl kurz davor, eine neue Plattform mit dem Namen „Threads“ einzuführen, die direkt mit Elon Musks Unternehmen konkurrieren würde. Im App Store, in dem Programme für das iPhone von Apple vertrieben werden, erschien jetzt eine App des neuen Dienstes, und es hieß dort, sie könne voraussichtlich von diesem Donnerstag an heruntergeladen werden.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Threads wird dabei als „textbasierte Unterhaltungs-App“ beschrieben, und Screenshots deuten darauf hin, dass die Plattform ähnlich wie Twitter funktionieren wird. Offenbar wird Threads eng mit Metas populärem Dienst Instagram verknüpft. Meta nennt Threads „eine Instagram-App“, und den Screenshots zufolge können sich Nutzer mit ihrem Instagram-Konto anmelden. Sie können auch leicht anderen Nutzern folgen, mit denen sie schon auf Instagram verbunden sind.

Über einen möglichen Twitter-Rivalen von Meta wird schon seit einigen Monaten spekuliert. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Meta die neue Plattform intern in einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt hat. Produktchef Chris Cox soll sie damals Medienberichten zufolge als „unsere Antwort auf Twitter“ beschrieben haben. Weiter habe er gesagt, sie solle „zurechnungsfähig“ geführt werden, was als klarer Seitenhieb auf Elon Musk verstanden wurde. Musk hat Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft und stürzt die Plattform seither mit einem erratischen Führungsstil in immer neue Kontroversen.

Turbulente Monate unter Musk

Unter dem neuen Eigentümer hat Twitter turbulente Monate erlebt, und womöglich sieht Meta-Vorstandschef Mark Zuckerberg darin eine gute Gelegenheit für seine Offensive. Musk hat radikal Personal abgebaut, zuletzt hatte Twitter nur noch rund 1500 Mitarbeiter, vor dem Verkauf waren es noch 7500. Die Plattform ist wiederholt von Störungen erschüttert worden. Musk hat mit provozierenden Äußerungen und der von ihm vorgegebenen Marschrichtung, Inhalte auf Twitter weniger streng zu moderieren, sowohl Werbekunden als auch Nutzer irritiert.

Die „New York Times“ schrieb unlängst, Twitters Werbeumsätze in den USA seien in einem Zeitraum von fünf Wochen bis Anfang Mai gegenüber dem Vorjahr um 59 Prozent gefallen. Viele Nutzer wiederum haben verstärktes Interesse am Wechsel zu anderen Diensten gezeigt, wovon Konkurrenzangebote wie Mastodon oder Bluesky profitiert haben. Keine dieser anderen Plattformen hat bisher einen Durchbruch auf breiter Front geschafft, aber Meta bringt deutlich mehr Ressourcen mit, um mit Threads zu einer ernsthaften Bedrohung zu werden. Und Instagram, die Plattform, von der aus Threads gestartet wird, hat heute schon mehr als zwei Milliarden Nutzer im Monat.

Twitter lag zuletzt nach Angaben der Marktforschungsgruppe Insider Intelligence bei etwas mehr als 360 Millionen monatlichen Nutzer. Die Marktforscher erwarten angesichts der „fundamentalen Veränderungen“, die Musk vornimmt, einen „Exodus“ von Nutzern in diesem und im kommenden Jahr.