Unzufriedene Kunden : Die Bahn erhöht die Preise nicht – wenn die Steuer sinkt

Die F.A.Z. wollte kürzlich in einer Live-Umfrage von ihren Leserinnen und Lesern wissen: „Würden Sie häufiger Bahn fahren, wenn die Mehrwertsteuer sinkt?“ Mehr als 3000 Nutzer gaben ihre Meinung zu Protokoll – und die fiel ziemlich eindeutig aus. Nur 18 Prozent klickten auf „Ja, diese Preissenkung hilft“. 72 Prozent waren hingegen der Meinung „Nein, die Tickets bleiben zu teuer“. Diese Umfrage ist nicht repräsentativ. Sie wirft aber zumindest ein Schlaglicht auf die Stimmung in der Kundschaft.

Trotzdem setzt die Deutsche Bahn große Hoffnungen auf eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrkarten. Über dieses Thema wird seit langer Zeit gestritten. Schon vor 15 Jahren forderte der damalige Bahnchef Hartmut Mehdorn den Bund auf, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets zu reduzieren. Sein Nachfolger Rüdiger Grube versuchte es gleichfalls und hatte beim Finanzminister ebenso wenig Erfolg. Nun könnte sich in der Ära von Vorstandschef Richard Lutz und der schärfer werdenden Klimadebatte der Eigner doch noch bewegen. Das sogenannte Klimakabinett soll – so wird erwartet – in seiner Sitzung am 20. September sein Plazet dazu geben, auf ICE- und IC-Fahrkarten nurmehr den reduzierten Steuersatz anzulegen. Dieser Schritt käme einer effektiven Preissenkung von rund 10 Prozent gleich. Ein Ticket im Nettowert von 100 Euro kostete dann statt 119 nur noch 107 Euro.